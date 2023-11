Aniversario Umtiti: ¿Cómo le va en el Lille?

El francés cumple 30 años lejos de la élite pero recuperado para el fútbol en el Lille tras reivindicarse en el Lecce El central ha disputado 456 minutos y está teniendo protagonismo sobre todo en la Conference League

“He vivido momentos muy difíciles, sinceramente, ya quedaron atrás. Tenía mucho rencor dentro de mí que no me dejaba avanzar”. Samuel Umtiti se sinceraba el pasado mes de septiembre en una entrevista a L' Équipe. El francés vivió la cara más cruda del fútbol en sus últimos años en el Barça. Y todo por culpa de una lesión en la rodilla que condicionó su rendimiento y alimentó la etiqueta de que ya no podía competir en la élite.

El francés se encontró en medio de una situación compleja: un equipo en el que ya no contaba para los entrenadores pero un contrato al que no quería renunciar tras una renovación astronómica. Fue entonces cuando apareció la oportunidad del Lecce de la Serie A, un equipo al que se marchó cedido y volvió a sentirse futbolista.

En el equipo italiano participó en 25 encuentros la temporada pasada, pero sobre todo dejar atrás una situación de ostracismo que le afectó anímicamente. Umtiti reflexionaba así hace unos meses sobre qué ha aprendido de la experiencia de las lesiones en su carrera.

"Entendí que en una carrera hay altibajos y cosas que no puedo manejar por mi cuenta. Es un mensaje que transmito a los jóvenes: tenemos que vivir el presente, darnos cuenta de que tenemos la oportunidad de hacer un trabajo increíble y, cuando gozamos de buena salud, realmente hay que aprovecharlo”.

Hoy el francés cumple 30 años siendo futbolista del Lille y la sensación de que ha vivido ya todas las caras del fútbol. De vuelta a la liga francesa, está teniendo menos protagonismo que en el Lecce, pero ha participado en nueve partidos y ha disputado 456 minutos.

Umtiti está teniendo mucho protagonismo sobre todo en la Conference League, donde ha sido titular en tres de los cuatro encuentros que ha jugado su equipo. En Francia todavía recuerdan su compromiso con la selección, donde ganó un Mundial jugando con dolor en la rodilla, una situación que condicionó su carrera posterior.

Junto a Varane formó una pareja de centrales espectacular cuando estaba en su prime. También en el Barça, al lado de Piqué, se ganó el apodo de Big Sam. En su mejor momento de forma Umtiti fue uno de los mejores centrales de Europa.