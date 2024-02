La amenaza del Nápoles para la vuelta

Durante la primera parte se vio claramente que el Nápoles había cambiado a su entrenador hace un par de días. El Barça logró desordenarlo y crearle ocasiones, además de anularle ofensivamente. Calzona tiene mucho trabajo por delante, pero la parte final del partido demuestra que los napolitanos serán un hueso duro de roer en la vuelta.

Según cuentan en Sky, los jugadores del Nápoles estuvieron especialmente receptivos con su nuevo entrenador, Francesco Calzona. Pese al caos que fue el equipo en la primera mitad, el Nápoles no se cayó y aguantó hasta encontrar la oportunidad de golpear al Barça con el gol de Osimhen en el 75'.

Y es que los de Calzona no dieron por bueno el empate. El Nápoles atacó durante todo el final del encuentro, con el público a favor y con un Barça que no supo rehacerse. El técnico italiano tendrá tres semanas para trabajar y dar una mejor versión del equipo en Montjuïc, y sobre todo, más constante durante los 90 minutos.

Sensaciones positivas con Calzona

Massimo Ugolini, en Sky Sports, explicaba que el ambiente es positivo en el vestuario del Nápoles. "Nos han dicho que el grupo está muy atento a las indicaciones, como reconocimiento a la habilidad del entrenador que ya conocían".

Como explicaba Zambo Anguissa, además de comunicarse en pocas palabras y conceptos cortos, Calzona incidió mucho en el sacrificio y el trabajo de grupo. El efecto fue evidente: Kvaratskhelia fue sustituido por decisión técnica y todos los suplentes mejoraron al equipo.

El camerunés habló sobre la situación con Mazzarri. "No sé qué decir, todos los entrenadores vienen con sus ideas a ayudar al equipo. A veces no es fácil. Mazzarri es un buen hombre, le aprecio como persona, pero este año no hemos tenido suerte. En muchos partidos deberíamos haber ganado y no lo hicimos".

Jugadores como Di Lorenzo,Traorè o Ngonge han subido mensajes animando al equipo en redes sociales. Los napolitanos quieren crear un ambiente favorable para Calzona después de todo el caos que han sido estos últimos días.

🇧🇪Cyril Ngonge supporting the lads 💙 pic.twitter.com/RXQNIgrPz3 — Napoli Zone (@TheNapoliZone) February 22, 2024

Politano y Ngonge, dudas para la banda derecha

Cyril Ngonge, extremo derecho, ya fue baja ante el FC Barcelona por una distensión muscular. En el partido ante el Barça, Matteo Politano sufrió molestias musculares y tuvo que ser sustituido en la segunda parte. De momento, los dos son duda para el partido de este fin de semana ante el Cagliari. Su disponibilidad ante el Barça dependerá de su evolución, aunque no parecen lesiones graves.