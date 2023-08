A pesar de que una hipotética salida de Marcos no entraba en los planes, ahora ya no de descarta con el United apretando y con Cancelo al caer y pudiendo actuar también en banda izquierda Con la cesión al Levante de Álex Valle, las alternativas en caso de necesidad que tiene el técnico vallesano en la casa son dos nuevos fichajes del Barça Atlètic: Gerard Martín y Edu Sánchez, aún en edad juvenil

Quedan cuatro largos días de mercado por delante y en clave Barça hay muchas carpetas por abrir. Y, sobre todo, por cerrar. Laporta fue claro y contundente en la previa del duelo en La Cerámica. "Habrá 1-2 fichajes más y varias salidas".

Eso significa que Deco y la estructura deportiva no descansarán de aquí al 1 de agosto a las 23:59 y que hay que estar preparado para el baile de nombres. Eric interesa al Girona y no descarta salir en busca de minutos.

Abde no está satisfecho con su rol en este arranque de temporada y podría considerar también cambiar de aires. A Lenglet hace meses que se intenta 'empaquetarlo', pero hasta ahora no ha sido posible. Ha rechazado ir a Arabia y ahora hay varias opciones encima de la mesa. Y en ninguna parece que el Barça no tenga que asumir parte de su ficha.

INCÓGNITA CON MARCOS

Otro nombre que ha ganado en intensidad es el de Marcos Alonso. La insistencia del Manchester United en hacerse con su cesión ha avivado un caso que, en principio, no estaba abierto. No se contaba con la salida del madrileño, que iba a doblar la posición del titular Alejandro Balde.

Pero el hecho de que su salario aumente notoriamente este año (no es que aumente, es que el curso pasado se lo bajó para adecuarlo a la masa salarial y poder encajar el 'fair play' y quedó diferido) y la llegada de Cancelo pueden variar la hoja de ruta.

El luso, a priori, tendrá el cartel de titularísimo en el lateral diestro. Pero ha demostrado sobradamente que puede rendir perfectamente en la izquierda. Ahi brilló con Pep en el Manchester City.

SOLUCIONES EN CASA

Balde tendría esa alternativa del luso. Además, Xavi contaría con otras soluciones en el Barça Atlètic. El equipo de Márquez se ha reforzado bien en esa posición. Primero, con Gerard Martín, que ha llegado del Cornellà.

A sus 21 años, tiene experiencia en Primera RFEF y es un perfil polivalente (puede actuar de central), con planta y muy disciplinado en defensa. Además, tiene llegada. Jugó los 90' en el debut ante el Logroñés.

Además, Edu Sánchez, todavía en edad juvenil, es otra de las apuestas del verano en la cantera. En definitivo, en caso de que Xavi se viera obligado a buscar soluciones en casa por cualquier circunstancia, ahí están.