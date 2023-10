Aitana: "Queremos seguir ganando"

La flamante Balón de Oro explica que el Barça quiere más y que por ello son un equipo campeón Se siente feliz por haber compartido este momento con Messi, aunque le hubiese gustado hacerlo con Xavi e Iniesta

Aitana Bonmatí fue coronada ayer en París como mejor futbolista del mundo. La jugadora de Sant Pere de Ribes ganó su primer Balón de Oro tras un año magnífico, en el que ha liderado al Barça en sus triunfos en la Liga y la Champions y a la selección española que conquistó su primer Mundial.

La jugadora azulgrana ha dormido poco. "Solo cuatro horas. Se alargó la noche con las fotos y las entrevistas y hoy tenía que viajar a Zúrich porque esta noche jugamos con la selección", ha explicado esta mañana en RAC1.

Aitana ha explicado que no le pusieron pegas para que hiciese la mayor parte de su discurso en catalán. "Es mi lengua y en la que mejor me expreso. También hablé en castellano e inglés porque soy una futbolista global y quiero llegar a todo el mundo" y ha vuelto a hablar de sus padres: "Han sido las personas que me han dejado hacer camino y que me han respetado para que hiciese lo quisiese. Me han inculcado unos valores, como la lucha que tuvieron por el tema de los apellidos y todo esto lo llevo en la sangre. Es encontrar la igualdad que las parejas puedan decidir que apellido poner primero. Puede ser una cosa pequeña, pero siempre hay cosas pequeñas que dejan a la mujer en segundo plano".

Aitana Bonmatí, flamante ganadora del Balón de Oro | EFE

La centrocampista del Barça ha agradecido al club que la haya felicitado con un mural en su población natal y ha explicado que bromeó con Leo Messi, el ganador del Balón de Oro masculino: "Estuve hablando con Messi un poco antes de salir y con Gündogan. Me sentí muy bien porque estaba con la crème de la crème. Le dije que enhorabuena por su primer Balón de Oro. Me hizo especial ilusión poder compartir este momento con grandes futbolistas. Me hubiese gustado hacerlo con Xavi e Iniesta, pero no fue posible".

Presión

El de Aitana es el tercer Balón de Oro consecutivo que gana una jugadora del Barça tras los dos de Alexia Putellas. La de Sant Pere de Ribes cree que no por ello, el equipo tendrá más presión: "La presión la tenemos cada año porque nos la ponemos nosotras mismas. Queremos seguir ganando, por eso somos un equipo campeón".

Por último, ha explicado que el ambiente tras todo lo vivido por el 'caso Rubiales' "está mucho más tranquilo, pensando en fútbol, queda camino por recorrer, pero está bien".