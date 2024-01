Aitana consigue su particular triplete

Aitana Bonmatí no tuvo suficiente con el Balón de Oro. Unos días después de ser reconocida en el auditorio Eventim Apollo de Londres con el premio The Best, la centrocampista del FC Barcelona también ha sido nombrada como la mejor jugadora del 2023 en los Globe Soccer Awards.

La futbolista, que actualmente se encuentra en Madrid preparando la final de la Supercopa de España contra el Levante, no pudo asistir a la gala que se celebró en Dubai. Un premio que, quizá, no tiene el mismo peso que los otros que había recibido previamente, pero que le ayudan a completar un triplete a nivel individual.

Además de la jugadora, el FC Barcelona también fue nombrado como el mejor club femenino, otro reconocimiento que ya había recibido por parte de France Football en la gala del Balón del Oro. De esta forma, el Barça sigue demostrando que reina, indiscutiblemente, en el fútbol femenino.

El otro club más premiado fue el Manchester City, dada su gran temporada. El triplete hizo que arrasaran, prácticamente, con todos los premios masculinos. Es más, su propio presidente (Al Mubarak) se llevó uno de los galardones.

Pep Guardiola y Erling Haaland fueron las grandes estrellas del evento, especialmente el noruego. El delantero 'citizen' podrá consolarse con este galardón, después de haber perdido los otros dos grandes títulos individuales contra Leo Messi.

Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores que más veces se ha visto premiado en este tipo de galas, tuvo unas palabras para un club que, durante muchos años, fue su rival en la Premier League. El exjugador de los 'red devil' y, obviamente, del Real Madrid no dudó en felicitar a Pep Guardiola y Erling Haaland por lo que lograron la temporada anterior.

FC Barcelona y Manchester City, en sus correspondientes categorías, han vuelto a demostrar que todavía sigue siendo posible alzar los mayores títulos del panorama europeo sin modificar la idea de fútbol.

Todos los premiados

· Mejor club masculino: Manchester City

· Mejor club femenino: FC Barcelona

· Mejor jugador: Erling Haaland

· Mejor jugadora: Aitana Bonmatí

· Mejor entrenadora: Pep Guardiola

· Mejor portero: Ederson (Manchester City)

· Mejor centrocampista: Rodri (Manchester City)

· Mejor jugador emergente: Jude Bellingham (Real Madrid)

· Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

· Jugador favorito de la afición: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

· Premio Maradona: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

· Mejor director deportivo: Cristiano Giuntoli (Juventus).

· Mejor presidente: Al Mubarak (City).

· Mejor agente: Jorge Mendes

· Mejor club de Oriente Medio: Al Ahly

· Premios reconocimiento a sus carreras: Scaloni, John Terry y Casemiro.