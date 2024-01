Aitana: "Es un orgullo empezar el año con este premio"

Aitana Bonmatí, proclamada The Best 2023 a las 22.08 de este lunes en Londres, ha asegurado tras recoger el premio que "es un orgullo" empezar 2024 con este reconocimiento y que, si ha sido posible, es por haber jugado en el FC Barcelona y la selección española y "a todas las personas que han tomado parte". La jugadora azulgrana ha finalizado su discurso dando visibilidad a su lengua materna, el catalán, y mostrándose orgullosa de estar en un grupo de mujeres que "están cambiando el mundo".

"Hace dos semanas, cuando finalizaba 2023, me entró cierta nostalgia... Fue un año excepcional que recordaré toda la vida. Y ahora, empezar 2024 recogiendo este premio, es un nuevo orgullo, pero se lo debo a los equipos que he defendido, el FC Barcelona y la selección española por la gran temporada que hemos hecho", ha asegurado Aitana Bonamatí desde el escenario.

Ha reconocido que si estaba en posesión del premio The Best 2023 era gracias al trabajo en equipo: "Se lo debo a los staffs, a las compañeras y a todas las personas que han tomado parte, tanto en el Barça como en la selección. Sin vosotras ni vosotros no estaría hoy aquí ni sería la jugadora que soy. Gracias".

Ha extendido su agradecimiento a todas aquellas personas en las que confía: "Estoy agradecida, eternamente, a los que no me fallan nunca: a mi familia, amigos y personas que me han acompañado en el camino".

Finalmente, en inglés, felicito a "todas las nominadas" y sacó nuevamente su lado más reivindicativo y comprometido: "Para mi es un gran orgullo estar en este grupo tan poderoso de mujeres que están cambiando el mundo".