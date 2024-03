La Federación cuidará a Cubarsí y Lamine en verano

Los aficionados del FC Barcelona pueden estar muy tranquilos con el futuro más inmediato de Pau Cubarsí y Lamine Yamal. Su verano puede ser ajetreado, pero siempre dentro de los márgenes que marque el sentido común. La Federación es la primera interesada en cuidar a dos futbolistas que apuntan a ser vital tanto a corto plazo como en el futuro.

De seguir con su actual rendimiento, Cubarsí y Lamine tienen muchas opciones de figurar en la lista de 23 jugadores para la Eurocopa del 2024. A partir de aquí, Luis de la Fuente decidirá su rol en el equipo.

La lista de la selección olímpica, de solo 18 futbolistas, se debe comunicar a partir del 15 de julio, un día después del término de la Eurocopa. Santi Denia y el staff federativo valorarán entonces la conveniencia de llamar a los dos azulgranas para los Juegos Olímpicos de París, que se celebran del 26 de julio al 11 de agosto.

Si Cubarsí y Lamine acaban la Eurocopa con las pilas agotadas y con España llegando lejos en el torneo, que se disputa del 14 de junio al 14 de julio, la previsión de la Federación es no forzar la máquina para París.

Pau Cubarsí se mostró muy feliz en su prmer día con la Roja / Sefutbol

Santi Denia, el seleccionador, tiene mucho donde elegir. En el inicio de año, la Federación mandó una prelista con más de 100 futbolistas al Comité Olímpico Español (COE) en la que figuran todos los jugadores seleccionables.

A diferencia de otras federaciones, como la francesa o la portuguesa, ningún club español puede negarse a vetar a un jugador si es citado, tal y como dicta la Ley del Deporte española. Es decir, si España cita a Lamine, el Barça no puede negarse a cederlo. En cambio, por poner otro ejemplo, si Francia cita a Dembélé, el PSG puede bloquear su presencia.

La lista debe estar compuesta por 18 jugadores nacidos a partir del 1 de enero del 2001, con la excepción de tres jugadores que pueden ser mayores de 23 años. Además, se añaden cuatro nombres reservas que solo serían citados en caso de alguna lesión de los de la lista inicial.

En la relación de 18 futbolistas solo habrá dos porteros, mientras que el tercero ocupará una de las plazas de suplente.

Gavi y Balde

Entre los jugadores que podrían ser citados por edad son Gavi y Balde. Sin embargo, a día de hoy la Federación ve difícil que alguno de los dos tenga el ritmo de competición suficiente como para ser olímpicos. Pueden disponer del alta médica, pero la prioridad será llevar a jugadores de rendimiento inmediato para un torneo tan corto como el de los Juegos.

Gavi, en la grada durante el partido entre Barça y Granada / Ferrándiz

La Federación actuará con su sentido común habitual y no forzará a nadie. Según pudo confirmar SPORT, no ha recibido presiones del Barça ni de ningún otro club para que algún futbolista no haga el 'doblete'.

La relación entre los clubs y el staff del fútbol formativo de España es excelente y no habrá ningún tipo de problema.