El 1x1 del Las Palmas - Barça al descanso

El FC Barcelona afronta en el primer partido del 2024 una auténtica final en su intento de no ceder más puntos respecto a Real Madrid y Girona, que ocupan lo más alto de LaLiga. El conjunto azulgrana se mide en Gran Canaria a la UD Las Palmas de García Pimienta, uno de los equipos revelación del campeonato.

Para el envite, Xavi decidió dejar a Joao Félix en el banquillo, dando entrada a Ferran Torres en el extremo izquierdo. Además, Sergi Roberto repite titularidad tras su buen partido ante el Almería. En defensa, Christensen vuelve a ser el damnificado.

Tras los primeros 45 minutos, el Barça va por detrás en el marcador tras el gol anotado por Munir.

IÑAKI PEÑA (5): TIERNO

No es que el alicantino tuviera la culpa en el gol de Munir, pero estuvo algo tierno en su salida. Después, el meta no blocó un disparo desde la frontal que a punto estuvo de acabar con el 2-0 de Sandro.

CANCELO (5): LESIONADO

El portugués se tuvo que retirar en el minuto 10 tras un duro choque con Perrone. Se desconoce si el percance fue en el tobillo o en la rodilla. En cualquier caso, malas noticias para el cuadro azulgrana para arrancar el 2024.

ARAUJO (5): DESCOLOCADO

El charrúa erró en el gol de Munir, ya que Christensen tapaba el primer palo y era él quien debía estar encima del delantero de Las Palmas.

KOUNDE (5): CORRECTO

Nada más empezar el partido tuvo una pérdida en zona delicada. Después, cumplió sin más e incluso se animó en alguna ocasión a ir al ataque. Sin acierto, por cierto.

BALDE (6): PROFUNDO

El carrilero tenía espacios en su banda y los aprovechó gracias a su cambio de ritmo. Eso sí, en los metros finales le falta ser más preciso en los envíos.

GÜNDOGAN (5): DORMIDO

El teutón perdió dos balones en los primeros 20 minutos que provocaron dos contragolpes del equipo local.

FRENKIE DE JONG (5): INSULSO

A diferencia de algunos de sus compañeros no tuvo errores individuales, pero tampoco aportó soluciones al juego del equipo. En el añadido del primer tiempo envió un centro sin precisión alguna con casi todo el equipo esperando para rematar.

SERGI ROBERTO (6): ASTUTO

El de Reus vio lo muy adelantada que estaba la zaga local e intentó en varias ocasiones romper al espacio desde segunda línea para generar peligro.

RAPHINHA (4): DESACERTADO

Su actitud siempre es buena; pero no basta. El brasileño estuvo impreciso a la hora de controlar y tampoco generó peligro por su banda, a pesar de que tenía espacios. Se espera más del que quiera ser el extremo derecho titular del Barça.

LEWANDOWSKI (4): DESAPERCIBIDO

El polaco empezó el partido muy motivado con un par de buenos gestos. Después, el guión del encuentro no le acompañó, ya que Las Palmas tiraba la línea muy arriba y el poco peligro del Barça solo llegó con balones profundos mientras el '9' venía a recibir de cara.

FERRAN TORRES (5): INSISTENTE

El valenciano no dejó de moverse, buscando la profundidad. Sin embargo, no le llegó la oportunidad que esperaba. Balde primero y Sergi Roberto después trataron de asistirle pero no le llegó el cuero.

CHRISTENSEN (6): CORRECTOR

El danés, que tuvo que entrar por Cancelo sin ni calentar, corrigió bien una acción de Munir, que se quedaba solo.