El 1x1 de los cedidos del Barça

Son siete: Lenglet, Umtiti, Trincao, Dest, Nico, Abde y Collado Nico y Collado están ahora lesionados; Umtiti está recuperando sensaciones y Lenglet ha perdido protagonismo

Son siete los jugadores que tiene cedidos el FC Barcelona esta temporada, todos ellos futbolistas que por unas u otras razones no tenían acomodo en la plantilla de Xavi Hernández. Algunos de ellos no cuentan para el técnico y el club tuvo que cederlos tras no encontrar un traspaso satisfactorio para ambas partes. Otros, como Nico y Abde, han salido en busca de minutos con la opción de volver al Barça la próxima temporada. En este informe, repasamos cómo les va a los siete jugadores cedidos.

LENGLET

El central francés se quedó sin sitio en el Barça tras las llegadas de Christensen y Koundé y salió cedido rumbo a la Premier. Milita en el Tottenham de Antonio Conte y el protagonismo que tuvo en la primera parte de la temporada ha descendido en este 2023. Indiscutible en el centro de la defensa del equipo londinense en el 2022 y haciendo incluso el gol que metía al Tottenham en los octavos de final de la Champions, apenas ha jugado en lo que llevamos de año en la Premier, aunque sí fue titular en la ida de los octavos de Champions ante el Milan. Ben Davies le está robando minutos en la competición doméstica. Ha jugado 21 partidos y ha marcado un gol. Su cesión acaba el 30 de junio y no existe ninguna opción de compra, aunque en el Barça esperan que pueda quedarse en Inglaterra.

UMTITI

Tras sus innumerables problemas con las lesiones, parece que el francés ha encontrado su sitio en el Lecce, equipo al que salió cedido hasta el 30 de junio sin opción de compra. Le costó entrar en el equipo y coger la forma, pero desde que lo hizo se ha convertido en indiscutible en el centro de la zaga, con un notable rendimiento. Baja esta jornada por molestias en un muslo, acumulaba ocho titularidades consecutivas, siete de ellas jugando los 90 minutos. Ha disputado un total de doce encuentros en la Serie A. Tiene contrato con el Barça hasta el 2026 y el club espera poder traspasarlo este verano. El problema, su alta ficha.

TRINCAO

Tras jugar como cedido la pasada temporada en el Wolverhampton, el joven extremo portugués de 23 años se fue el pasado verano al Sporting de Lisboa. Lo hizo en calidad de cedido, pero con una opción de compra obligatoria de siete millones de euros que se sumará a los tres desembolsados este año por la cesión. Lleva jugados 33 partidos esta temporada, con siete goles marcados, pero su rendimiento ha ido de más a menos, habiendo perdido la titularidad durante este mes de febrero. Existe preocupación en el club lisboeta con él y está trabajando con un psicólogo.

DEST

El lateral estadounidense, que nunca ha sido del agrado de Xavi, salió cedido al Milan, equipo en el que no ha logrado hacerse con la titularidad. Actualmente con problemas musculares, su rendimiento en Italia no ha sido satisfactorio y en el club blaugrana dan por hecho que regresará en verano porque el Milan no hará efectiva la opción de compra que tiene sobre él, que ronda los veinte millones de euros. Ha jugado un total de catorce partidos con el equipo italiano.

NICO

Xavi contaba con Nico, pero el centrocampista de la cantera prefirió salir cedido en busca de jugar más minutos. Eligió el Valencia, un club difícil y que está viviendo, una vez más, una temporada convulsa, con ya tres entrenadores en su banquillo. Nico se encuentra lesionado en estos momentos tras ser operado de una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Antes de lesionarse, había alternado titularidades y suplencias con Gattuso, teniendo un buen rendimiento. Nico renovó con el Barça hasta el 2026 antes de irse cedido al Valencia sin opción de compra. La idea es que regrese este verano y forme parte de la primera plantilla.

ABDE

El canterano, como Nico, salió en busca de minutos y ante la dura competencia que tenía en la plantilla. Osasuna está siendo un buen destino para el marroquí, que llegó a disputar el Mundial de Qatar con su país. Alterna titularidades y suplencias y Arrasate lo utiliza muchas veces como revulsivo. Ha jugado 18 partidos y ha marcado un gol, clave para que Osasuna se clasificase para las semifinales de la Copa del Rey, que jugará contra el Athletic. Salió cedido sin opción de compra y el Barça quiere que vuelva al primer equipo, aunque no se descarta un traspaso si hay una buena oferta por él.

COLLADO

Tras jugar como cedido la pasada temporada en el Granada, lo está haciendo en la actual en el Elche, un equipo que tiene un pie y medio en Segunda. El club ilicitano no tiene opción de compra sobre él y regresará al Barça, aunque parece difícil que se quede en el primer equipo. Su rendimiento ha ido de más a menos. Inició el curso como titular para ir perdiendo protagonismo. Ha jugado once partidos y ha marcado un gol. Está lesionado desde el mes de enero. Se lastimó el aductor derecho.