De +10 a +7: oportunidad perdida para el Barça

El Barça da vida al Madrid con una inesperada -y decepcionante- derrota en Almería El Barça fue un desierto en ataque: solo un disparo entre los tres palos, en el minuto 81 y cargo del joven Ángel Alarcón

Destensado, falto de juego y de carácter, el Barça protagonizó una enorme decepción en Almería. Había aterrizado en la ciudad dispuesto a abrir una brecha casi insalvable en la Liga, pero regresó cabizbajo y envuelto en dudas, después de una tarde para olvidar.

Lo que debían ser diez puntos de ventaja acabaron convertidos en siete. Lo que era una oportunidad de oro se transformó en un tropiezo de difícil explicación.

Con su dejadez en Almería, el Barça dio valor al punto que el Real Madrid había rescató 24 horas antes frente al Atlético de Madrid. La resaca de la derrota europea ante el Manchester fue especialmente amarga en el campo del Almería, equipo que nunca había derrotado al Barça y que pelea por no descender a Segunda división.

Un dato demoledor

El Barça no supo gestionar un partido empotrado entre dos compromisos de altura, del United al Real Madrid. Como si le faltara motivación o aire, el equipo bajó los brazos de mala manera. A diferencia de lo ocurrido en Old Trafford, el Barça no compitió en Almería.

Un dato lo atestigua: ante el segundo equipo más goleado del campeonato, el Barça solo disparó una vez entre los tres palos. Lo hizo un juvenil, Ángel Alarcón, y en el minuto 81. Paupérimo bagaje para un aspirante a la Liga. Xavi lo reconoció después del partido. “Ha sido nuestro peor partido de la temporada”.

No le faltó razón al técnico de Terrassa: el Barça careció de fútbol, pegada y espíritu. Jugó en Almería lastrado por lo sucedido en Manchester, incapaz de pasar la página del calendario. El Madrid le había invitado a dejar la Liga casi sentenciada y el Barça dejó pasar el tren. A estas alturas de temporada, nada peor que dar vida al gran rival en el pulso por la Liga, a cuatro días de un nuevo clásico.

Los jóvenes, intento de revulsivo

El Barça está obligado a olvidar cuanto antes el partido de Almería (y rescatar, como mucho, la aportación de los jóvenes, Pablo Torre y Alarcón): volver a competir de verdad para que ni la Liga ni la Copa se escapen, como ya se escaparon la Champions y la Europa League.