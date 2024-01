La Penya quiere pasar página a la primera vuelta con triunfo ante el Lenovo

El Joventut buscará empezar el 2024 ganando este sábado en la siempre complicada pista del Lenovo Tenerife (20:45h, Santiago Martín). La Penya, que tras la derrota en Manresa tiene prácticamente imposible entrar en la Copa del Rey, quiere reencontrarse con el buen juego, pese a que enfrente tendrá a un rival muy complicado y que se juega entrar en la Copa.

El Joventut viene de perder contra el Real Madrid y el BAXI Manresa, y aunque las matemáticas dicen que tiene alguna opción de clasificarse para la Copa (ganar en Tenerife y que o Manresa o Baskonia pierdan, y además les recupere 93 o 112 puntos de average, respectivamente), la realidad es que el equipo verdinegro está virtualmente fuera.

Es una decepción muy grande para el cuadro verdinegro porque el equipo había mejorado en los últimos partidos, pero las dificultades del inicio de temporada han hecho imposible que los verdinegros se clasifiquen.

Momentos malos

“Nuestra primera vuelta ha tenido momentos malos que hace que no tengamos las victorias suficientes para poder estar en la Copa", reconocía el capitán verdinegro, Pau Ribas, en la previa del duelo ante el Tenerife.

“Hay que asumir la realidad como es, e ir a Tenerife a hacer un buen partido porque es un rival directo y no queremos empezar con mal pie las aspiraciones de jugar el playoff. Es un partido muy difícil. Ellos se juegan estar en la Copa y necesitan la victoria a toda costa. El campo estará lleno y si no estamos preparados no vamos a ganar el partido”.

“Es una realidad que el objetivo de la Penya era jugar la Copa, y no se ha logrado. Explica el capitán Ribas que “llevo 19 temporadas de profesional y he visto de todo. Al final, hemos estado a punto de entrar en la Copa y no ha sido así.

“En algunos momentos íbamos cuartos por la cola en la ACB, y el equipo ha tenido una reacción, pero no ha sido suficiente. Es una decepción no jugar la Copa, evidentemente, pero en Eurocup tendremos nuestras opciones con el tipo de formato que es y allí puede pasar de todo”, aseguró