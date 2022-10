Heurtel manda "al carajo" a sus críticos

En un mensaje en 'Instagram' el base francés cargó contra aquellos que le critican por haber fichado por el Zenit ruso "Por favor, sepan que me importa un carajo, así que no sean un incordio y dejen de perder el tiempo", insistió

Thomas Heurtel se comprometió a no fichar por un equipo ruso con tal de poder disputar el Eurobasket con su selección. La Federación Francesa había insistido a sus jugadores que no iban a ser seleccionados si alguno de ellos firmaba con un equipo ruso, en protesta por la invasión de Rusia sobre Ucrania, por lo que el exbase de Barça y Real Madrid no movió ficha en verano. Pero la historia no acabó ahí.

Jugó el Eurobasket como así tocaba, pero unos pocos días después Heurtel decidió fichar por el Zenit de San Petersburgo ruso, violando la carta que días antes había firmado. Esa decisión desató una lluvia de críticas hacia el jugador, que ahora ha pasado a la acción. Lo ha hecho a través de su cuenta de 'Instagram', en un comunicado muy contundente.

"Sólo para su información, a todas las personas que me envían mensajes o escriben comentarios criticándome por mi decisión de venir a Rusia... Por favor, sepan que me importa un carajo, así que no sean un incordio y dejen de perder el tiempo. ¡Y por favor, sobre todo, cómprense una vida! Gracias de antemano", escribió Heurtel.

El base francés salió por la puerta de atrás tanto del Barça como del Real Madrid, donde terminó siendo apartado del equipo.