Mayte Zaldívar revela que Julián Muñoz es consciente de que se está muriendo

Muy poco se sabe de forma oficial acerca del estado de salud de Julián Muñoz, quien fuera ex alcalde de Marbella (Málaga) y ex pareja de Isabel Pantoja. También es el ex marido de Mayte Zaldívar, persona con la que ha recuperado el contacto al compartir la hija que ambos tienen en común y encontrarse en un momento muy delicado.

Ha sido precisamente Mayte Zaldívar quien ha dado el paso de sentarse en un programa de televisión, ¡De viernes!, para hablar de la situación que está atravesando Julián Muñoz. Su estado de salud es mucho más grave de lo que había trascendido y parece que el ex edil no tiene ninguna esperanza: "él sabe que se va a morir. Lo tiene claro, lo habla y dice lo que siente y quiere. De momento no quiere morirse porque asegura que está viviendo una de las mejores etapas de los últimos años".

Esta etapa a la que hace referencia es la recuperación de una familia "que nunca llegó a perder (...). Se le olvidó que la tenía, pero nunca la había perdido. Ahora está aprovechando los últimos segundos todos los días".

Julián Muñoz sufre un complejo tumor desde hace un tiempo: "hay días que son muy difíciles porque tiene un tratamiento muy fuerte, pero gracias a Dios están en las mejores manos del mundo. No está mejor, pero está más estabilizado. No va tan deprisa como ha ido hasta hace dos meses el tumor, que iba muy deprisa".

Además, Mayte Zaldívar asegura que ya ha perdonado a Julián Muñoz, por mucho que su ex marido le siga pidiendo perdón en cada instante que tiene ocasión.