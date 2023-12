Grimau: "Es el peor momento desde que estoy aquí"

El entrenador del Barça, Roger Grimau, aseguró este miércoles tras perder contra el Baxi Manresa (82-83) que este es "el peor momento a nivel de resultado y de sensaciones" desde que el pasado verano llegó la banquillo del Palau Blaugrana.

"Es el peor momento desde que estoy aquí a nivel de resultado y sensaciones, pero esto es una rueda y va muy rápido. Nos gustaría estar mejor y no haber tenido un par de días malos que nos han costado la derrota. A seguir, no hay más", afirmó el técnico.

Grimau compareció visiblemente afectado a la sala de prensa del Palau Blaugrana: "No sé muy bien cómo analizarlo. No hemos hecho un buen partido. Nos han penalizado los malos momentos que hemos tenido y hemos llevado el partido a un cara o cruz que no hemos sabido ganar".

El BAXI, superior

"Han sido mejores. Han estado más regulares durante todo el partido, luchando. En algunos momentos nos han superado a nivel físico, nos han apretado mucho y no hemos sabido igualar. Cuando lo hemos hecho, es cuando mejor hemos jugado, pero no hemos sido lo regulares que hacía falta para ganar", añadió.

Grimau negó que las recientes derrotas del equipo se deban a "no respetar al rival" ni tengan "nada que ver con la relajación ni creerse mejor que nadie".

"Hemos tenido varios momentos malos tanto hoy como el domingo y nos están penalizando. Cuando sacamos ventajas, no tenemos constancia. En las últimas semanas nos está faltando esto. No creo que sea un hecho puntual de la salida, durante el partido no hemos conseguido tener esta regularidad", analizó.

Relativizar las derrotas

El técnico catalán aseguró que "en el Barça cuesta relativizar las derrotas", si bien señaló que en el calendario "hay tantos partidos y semanas tan duras que si enganchas una mala te penaliza mucho".

"A salir de esto más fuertes, a ver si somos un equipo en el que estamos realmente unidos como parece y hemos estado hasta día de hoy. La única cosa buena de un mal momento es que cuando sales sales mas fuerte. Estoy igual satisfecho con el compromiso y las ganas del equipo de ganar. Es un mal momento, pero saldremos más fuertes", concluyó.

