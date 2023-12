Grimau pide más solidez a su equipo

El entrenador del Barça, Roger Grimau, pidió al equipo que muestre mayor solidez después de la última derrota ante el Casademont Zaragoza, y en algunos encuentros de Euroliga donde el equipo se ha mostrado irregular.

“Este equipo tiene mucho talento en ataque y encontramos soluciones”, dijo en la previa de recibir este miércoles al BAXI Manresa (20.30) en partido adelantado de la jornada 15. “En Zaragoza hicimos un partido ofensivamente bueno pero tenemos que ser mucho más sólidos como creo que hemos sido durante gran parte de estos meses”, comentó.

A Grimau no le gustó la pobre defensa del Barça ante el cuadro zaragozano, “aunque en general, y mirando las estadísticas, el equipo está defendiendo de manera correcta”, dijo.

Tres partidos seguidos en el Palau

“Los puntos de inflexión se dan cuando el equipo está muy mal, y no creo que sea el caso. Pueden haber accidentes, pero no deben suceder porque somos el Barça”, comentó. “Tenemos que estar siempre muy sólidos y ganar, pero puede pasar que un día no salgan las cosas”.

Ahora, el Barça tiene por delante tres encuentros consecutivos en el Palau, algo que a juicio de Grimau, beneficia claramente al equipo. “Nos sacamos quilómetros de encima y podemos descansar un poco con nuestras familias, que esto también te da energía y te ayuda a cargar las pilas”, dijo. “Jugar en el Palau siempre tiene un aliciente especial”.

Reconoció que el Barça sufre como visitante mientras son un equipo firme en casa. “Es evidente que no hemos estado bien, y recuerdo Murcia que en los últimos minutos mal, pero no lo pondría todo en el mismo saco”, comentó el técnico.

Respecto al BAXI Manresa, dijo que “es un equipo especialmente potente en situaciones de uno contra uno, con muchos jugadores muy dinámicos y que mueven bien la pelota de un lado para el otro. Están en una buena dinámica, son peligrosos y tiran mucho de tres”, finalizó.