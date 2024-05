Jornada de homenajes en los banquillos de LaLiga

Las despedidas nunca son fáciles. Y más cuando los que se van dejan una huella. En una última jornada en el que ningún equipo tiene ninguna aspiración en la tabla, uno de los alicientes de los últimos duelos de la competición doméstica será el adiós de tres técnicos que ponen fin a una etapa en sus respectivos banquillos.

En El Sadar, Gran Canaria y Sánchez Pizjúan, sus actuales técnicos se despedirán delante de su afición. Osasuna, Las Palmas y Sevilla no se juegan prácticamente nada en sus respectivas luchas, por lo que los grandes focos en estos encuentros serán los técnicos. Tres despedidas que no son del todo parecidas entre ellas.

Jagoba Arrasate

El técnico de Berriatúa pondrá fin a su idilio con el conjunto rojillo tras seis temporadas. Arrasate anunció su salida el pasado mes de marzo y, pese al intento de la dirección deportiva de frenar su salida, el técnico de Vizcaya explicó su decisión: "Estoy obsesionado con terminar bien, podría seguir, pero tengo que ser honesto, y si no estoy convencido debo marcharme", comentó. De esta manera, Arrasate tendrá la oportunidad de despedirse en la que ha sido su casa durante seis años. Se ha preparado un homenaje en su despedida en el que la afición querrá corear su nombre una última vez. Todo apunta que el técnico pondrá rumbo a Mallorca este próximo verano.

Sánchez Flores

No tan bonita ha sido la salida de Quique en Sevilla. El técnico madrileño no continuará por decisión de una dirección deportiva que no lo ve como el elegido para dirigir un proyecto a largo plazo. Pese a eso, la afición de Nervión aclamará su nombre tras su buen rendimiento en su estancia en Sevilla. Llegó al Sánchez Pizjuán en una situación dramática para sustituir a Diego Alonso. Quique logró la vital salvación de un conjunto que se encuentra en una crisis institucional.

García Pimienta

El conjunto amarillo ha oficializado este jueves su marcha y apunta a ser el próximo entrenador del Sevilla. García pimienta, que llegó al equipo amarillo en enero del año 2022, logró en su segunda temporada el ansiado ascenso a Primera División tras de caer en el Play-off en su primer año en la isla. Los focos estarán en su figura en una última jornada en la que la afición querrá agradecerle estos años en Las Palmas, después de lograr los objetivos de ascenso, salvación y buen juego sobre el campo.

De esta manera, la última jornada de LaLiga pondrá el punto y final a tres etapas de distintos técnicos que han tenido un gran rendimiento en sus respectivos conjuntos.