Chus Mateo: "Musa es absolutamente clave para mi"

El Real Madrid se impuso al Zunder Palencia en liga, en el duelo numero 100 como madridista del bosnio "Estoy encantado con cómo trabaja, con cómo le queremos en el equipo", afirmó el técnico

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, definió a Dzanan Musa como un jugador "absolutamente clave" para él tras el triunfo cosechado en casa ante el Zunder Palencia en la Liga Endesa, partido número 100 del jugador del bosnio con la camiseta de su actual club.

"Musa es absolutamente clave para mi. Joven, con un hambre para hacerlo bien y unas ganas de agradar extraordinarias. Está dando pasos adelante a nivel defensivo enormes y que son evidentes. No tenemos que olvidar que tiene muchas cosas que mejorar porque es determinante, pero joven. Estoy encantado con cómo trabaja, con cómo le queremos en el equipo. Ojalá este con nosotros muchísimo tiempo, nos ayuda muchas veces a desenmarañar ciertos partidos. Ha entendido perfectamente lo que se quiere de él", dijo.

Otro nombre propio al que se refirió fue el de Eli John Ndiaye: "Está trabajando muy bien, estoy muy contento con que nos aporte una energía que nos da un plus. Defensivamente nos da un plus porque sale con muchas ganas. Tiene 19 años y tiene que aprender que en ciertas situaciones tiene que no ir de más y conservar la energía".

"Como tiene 19 años creo que podremos hablar en un futuro mucho más de él, nos ayuda mucho y cuento con él. Ha metido dos tiros abiertos desde las esquinas, está trabajando esa faceta. Lo que más le luce es la defensa, pero es capaz de entender cada vez más lo que queremos y cómo lo queremos hacer nosotros", añadió.

Mateo también se refirió al estado de los lesionados Carlos Alocén y Guerschon Yabusele. Del primero, indicó: "Hemos tenido mucha paciencia y vamos a seguir teniéndola. Esperaremos a que nos dé su visión de cómo se siente, de cómo va entrando en el equipo poco a poco. Cuando sus sensaciones sean buenas, le daremos la posibilidad de que empiece a jugar con el equipo. Está empezando a entrenar con contacto, pero necesita todavía sentirse bien para avisar cuando esté bien".

En cuanto al segundo, comentó: "Tuvo una hiperextensión en la rodilla durante un entrenamiento que no ha ido mas allá. No ha llegado a romper nada, esperamos que esta semana pueda volver a trabajar. No sé si llegará a Granada pero su recuperación está yendo bien y espero que en breve podamos volver a tenerle en el plantel de los 12 que juegan".

Del partido ante el Zunder Palencia, señaló: "Hemos iniciado muy bien, respetando nuestro trabajo y mucho al equipo rival. Entendiendo muy bien por dónde cortar su juego. Hemos sido capaces de dejarles en 25 puntos en la primera parte, lo que tiene mucho mérito".

"En la segunda parte no es fácil mantener la tensión cuando tienes tantos partidos a lo largo del año y con una ventaja tan grande al descanso. Hemos sacado una victoria de mérito, una más en la liga regular que lo que te permite es colocarte bien. Estoy muy contento de poder ganar a este equipo que desborda ilusión, tanto el equipo como su afición", agregó.

Asimismo expresó cómo será esta semana de trabajo, en la que no tienen enfrentamientos: "Vamos a intentar reponer fuerzas, descansar, elegir bien las cargas que proponemos y trabajar cosas que no hemos trabajado hasta ahora y hay que tener guardadas para cuando llegue el momento".

"Trataremos de seguir defendiendo, de rebotear mejor, de seguir pasándonos el balón y de entender cuándo hemos de llegar jugando y cuando tener más paciencia para ejecutar. Pero estoy contento porque es mejorable pero no lo estamos haciendo mal del todo", añadió.