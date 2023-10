El Madrid 'vuela' y mete miedo

El equipo de Chus Mateo ha arrancado la temporada como un tiro y se confirma actualmente como el equipo en mejor forma del continente Tras ganar la Supercopa y derrotar en un amistoso a los Mavericks, siguen invictos en ACB y Euroliga

Una temporada 'curiosa'. Una palabra que puede tratar de explicar como fue el curso pasado del Real Madrid, el primero post-Laso. El de las dudas con un Chus Mateo que naufragó en la Copa ante Unicaja y en la final de la Liga Endesa a manos del Barça pero que conquistó la gloria europea sumando una nueva Euroliga en las vitrinas del club blanco.

Un año, el pasado, que contó con ciertas incógnitas que este curso se han despejado de manera definitiva. El Madrid ha arrancado la temporada 23/24 arrasando, en el sentido más literal de la palabra. Poco le ha importado medirse ya en dos ocasiones al FC Barcelona, a los Mavericks de Luka Doncic o al Olimpia Milano de Nikola Mirotic. El desenlace siempre ha sido el mismo: victoria para los madridistas.

El mejor base y el mejor pívot

Hay varios factores que justifican este inicio tan exitoso de temporada por parte del Real Madrid, pero más allá de buscar alternativas en su pizarra, o lograr contagiar una intensidad defensiva destacable, Chus Mateo cuenta con el mejor base y el mejor pívot del continente. El equipo ha recuperado la sociedad Facundo Campazzo - Edy Tavares, y la 'apuesta' ya está dando resultado en los primeros partidos del curso.

Renovación de la plantilla con el talento joven

El Madrid aligeró la nómina de jugadores, despidiéndose de Nigel Williams-Goss, Adam Hanga, Petr Cornelie y Anthony Randolph. Pero la única llegada, protagonizada por el base argentino, y la apuesta de jóvenes talentos como Eli N'Diaye, Ismaila Diagne o Hugo González, permiten a Mateo contar con un 'roster' de garantías para atacar los títulos que están en juego esta temporada.

La vieja guardia del Madrid (Sergio Rodríguez, Sergio Llull y Rudy Fernández) sigue rindiendo a gran nivel, aún sabiendo que todavía debe evolucionar la temporada para ver sus mejores versiones. Dzanan Musa continúa siendo la referencia exterior, y jugadores como Guerschon Yabusele o Mario Hezonja han iniciado bien el curso, a la espera de que Gabriel Deck acabe de recuperar las mejores sensaciones tras dejar atrás de manera definitiva la última lesión de rodilla sufrida.

El 'sorprendente' gran arranque de Poirier

En la anterior lista falta un Vincent Poirier que está siendo una de las grandes noticias del Real Madrid en este inicio de temporada. El arranque de curso del pívot francés es inmejorable, y se encuentra con la forma y la confianza necesaria para estar castigando a sus rivales en la pintura. En Euroliga está en 12,2 puntos y 5,2 rebotes por partido, mientras que en ACB sus registros son de 9,4 tantos y 5,6 capturas por encuentro. Ante el Barça, se fue hasta los 22 puntos y 8 rebotes para 29 de valoración.

Nikola Mirotic regresó con derrota al Wizink | EFE

"Imparable. Ahora, el Madrid es imparable. No, no hay un equipo que pueda, y no lo digo por desearles mala suerte. Se sienten muy bien, se sienten favoritos. Han ganado en todas las canchas, todos los partidos y para los demás es un problema porque hay que jugar contra esa gran convicción. Antes que jugar al baloncesto, tienes que ganar el partido mentalmente. Y eso es muy complicado en este momento. Muy complicado". Estas fueron las palabras de Ettore Messina, ex entrenador blanco, que cayó derrotado por 88-71 en un partido en el que el Madrid tampoco realizó su mejor partido de la temporada, pero le bastó para llevarse el duelo por casi 20 puntos de diferencia.

Vísperas de un nuevo clásico

Este próximo domingo 22 (13:00h CET), el Real Madrid afronta un exigente desplazamiento a Tenerife. Será la última prueba antes de recibir al Barça, el próximo jueves 26 a las 20:45h (CET), en el que será el tercer clásico de la temporada. Un encuentro, ante un conjunto azulgrana en crecimiento que exigirá la mejor versión de los blancos si quieren seguir manteniendo el invicto en la competición europea.