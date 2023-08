Aday Mara no se presenta y su caso acabará en el juzgado

La incomparecencia de Aday Mara al reconocimiento médico para el que estaba citado hoy por Casademont Zaragoza hará que su caso acabe judicializado y sea la decisión de un juez la que determine su situación contractual con el equipo aragonés tras decidir rescindir el contrato que les unía y marcharse a jugar con el equipo universitario estadounidense de UCLA.

Así lo ha explicado en su presentación en rueda de prensa como nuevo director general del club zaragozano, José Antonio Artigas, quien ha lamentado esta situación con un jugador con el que se firmó el contrato en septiembre de 2020 hasta la temporada 2026/2027, con la firma de Aday que entonces era menor, sus padres y sus representantes, y ha decidido romperlo de manera unilateral.

Artigas ha recordado que cronológicamente en el club zaragozano lo primero que se recibió fue una notificación por parte de Aday Mara anunciando su intención de no continuar, a la que siguió el anuncio en redes sociales de su fichaje por la Universidad de California-Los Ángeles y finalmente su ausencia a la convocatoria de este miércoles para pasar las pruebas médicas.

Un momento "muy triste"

También ha reconocido que personalmente fue un momento "muy triste" cuando recibió la notificación de que no iba a seguir y lamentó que "no fuésemos capaces de darle una solución más normal". El jugador debería abonar 600.000 euros para lograr su salida, que no tiene pensado abonar al club maño.

En este sentido ha defendido que Basket Zaragoza es un club que cumple "sus compromisos" y que a lo largo de sus 21 años de historia han sido muchos los jugadores que han salido del club con contrato en vigor y "en ningún caso ha acabado en juicio" como va a suceder en esta ocasión.