Los secretos que explican el éxito de Jabari Parker

El ala-pívot azulgrana ha 'renacido' en Barcelona y se encuentra en el mejor momento de la temporada Adoptar una dieta vegana, una de las grandes claves que le han beneficiado a nivel físico

A falta de 50 segundos para acabar el partido ante Estrella Roja, y con 81-78 en el marcador, el balón llegó a las manos de Jabari Parker. El pase fue prácticamente un milagro, tras un palmeo de Jan Vesely que, por suerte, conectó con el jugador estadounidense. Quedaban dos segundos para agotar posesión y el '22' azulgrana no se lo pensó: se levantó pisando la línea del triple, desde el lateral derecho de la pista, y mientras el balón volaba hacia canasta, se hizo el silencio en el Palau.

Parker ejecutó a la perfección, la acción entró limpia, y con el 83-78 en el electrónico, el partido quedó prácticamente visto para sentencia. Tras llegar a los 20 puntos, Jabari no disimuló su sonrisa, su alegría. Una felicidad que marca el actual día a día del americano, que a sus 28 años, está volviéndose a reconciliar con el baloncesto.

Altas expectativas en su llegada a la NBA

Elegido en el número 2 del draft de la NBA por los Milwaukee Bucks en 2014, el aterrizaje del nuevo 'Carmelo Anthony' en la liga llegó con unas expectativas altísimas. "El mejor jugador de instituto desde LeBron James", vaticinó Sports Ilustrated en 2012. Pero en su temporada como 'rookie', Parker empezó a vivir un calvario con las lesiones. En diciembre de 2014 se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, y estuvo 11 meses de baja. Consiguió volver para la temporada 15/16, en la que promedió 14,1 puntos por encuentro. Al siguiente curso, cuando mejores números estaba firmando (20,1 tantos por partido), llegó otra decepción. La rodilla izquierda, de nuevo como protagonista. Un desgarro en el ligamento cruzado anterior le volvería a dejar en el dique seco un año.

Sin hueco en los Bucks tras la explosión de Giannis

En su regreso a las pistas, y con Giannis Antetokounmpo confirmado como el líder de los Bucks, Parker inició una odisea que le llevó por cinco equipos distintos (Bulls, Wizards, Hawks, Kings y Celtics) en apenas cuatro años. Su último partido en la NBA fue en enero de 2022, y la pasada temporada, Jabari no formó parte de ningún equipo. "Yo estaba en Hawai a otras cosas", desveló en una entrevista con SPORT.

Su mejor momento de la temporada

Tras un periodo de adaptación lógico al baloncesto europeo, Jabari Parker va ganando mayor protagonismo en el equipo partido tras partido. En los dos últimos duelos ante Estrella Roja (20) y Tenerife (18), ha firmado sus topes anotadores en ambas competiciones. Entonces, ¿qué ha cambiado en la vida de Jabari Parker para que esté volviendo a ser tan determinante en pista, vuelva a disfrutar del baloncesto, y no haya ni rastro de sus problemas físicos?

Jabari Parker fue el máximo anotador del Barça ante la Penya | FCB

La alimentación, clave en su 'resurgimiento'

Una de las grandes claves recae en su alimentación. "Haberse convertido al veganismo le ha ayudado a tener menos lesiones y sentirse más saludable. A nivel de entrenamientos, trabaja igual y al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Cada vez se siente mejor a nivel físico e incluso ha perdido peso respecto a cuando llegó", admiten a SPORT personas de su entorno más cercano.

Amor por la ciudad de Barcelona

Criado en Chicago, Parker ha cambiado la ciudad de Illinois por Barcelona, un destino que también le está ayudando a sentirse cómodo y al que se ha adaptado muy bien. "Está muy contento, le gusta mucho la ciudad, vive en el centro. Da la sensación de que está encontrando aquí su ecosistema. Ya había estudiado español cuando era joven, y está empezando a recuperarlo".

Los compañeros con mayor 'feeling' en el vestuario

En cuanto a su relación con el equipo, Rokas Jokubaitis, Jan Vesely y Tomas Satoransky, con el que coincidió en los Washinghton Wizards, son los compañeros con los que mayor relación tiene, además de la gran sintonía existente con Roger Grimau. "No es un jugador muy disciplinado con el sistema porque confía muchísimo en su calidad. Se está encontrando con la confianza del entrenador para ejecutar diferentes tiros sin problema", admiten. "Es un jugador atípico, no lleva tatuajes, y no suele alzar demasiado la voz en el vestuario".

La sorpresa con los jóvenes del club

Además, hace unos días, tras acabar un entrenamiento en el Palau, Jabari se pasó a ver como entrenaban los niños de la 'Barça Escola de Bàsquet'. Lo hizo sin avisar, para sorpresa de todos los pequeños jugadores allí presentes que quedaron encantados con su visita. Una muestra más de su implicación con el club.

Por último, también destacan su estrecha relación con la música: "Le acompaña todo el día. Lleva siempre consigo un altavoz, incluso en la ducha".

Dudas despejadas

El Barça tomó una decisión arriesgada el pasado verano con su llegada. Las dudas entraban dentro de la lógica, ya que el encargado de hacer olvidar a Nikola Mirotic no lo iba a tener nada fácil. Pero lo cierto es que la secretaría técnica, con Juan Carlos Navarro a la cabeza, acertaron de lleno con la llegada de un Jabari Parker ilusionado, y que ilusiona.