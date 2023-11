Grimau: "Llegar tras Jasikevicius es complicado para cualquier entrenador"

El entrenador del Barça se ha 'confesado' en una entrevista con el periodista Antoni Daimiel Grimau: "¿Las técnicas? A veces es necesario que te piten alguna también"

Roger Grimau ha pasado por el 'confesionario'. Entrevistado por el periodista Antoni Daimiel, el entrenador del FC Barcelona ha repasado sus primeros meses al frente del equipo azulgrana, además de desvelar alguna interioridad sobre su persona y su manera de ser.

Sobre las dudas a su llegada al Barça como entrenador, y ciertos comentarios que se han vertido, Grimau se ha mostrado sorprendido: "De todo esto me estoy enterando ahora porque no lo he escuchado, porque yo creo que he hecho algo muy bueno, me he prevenido de escuchar, de leer y de estar en este foco. Es inevitable que se hable y al final cada uno tiene su opinión y es libre de decirla. Yo solo puedo responder con trabajo e intentar hacer lo mejor posible", explicó.

Las palabras sobre Jasikevicius

Preguntado por su antecesor, Sarunas Jasikevicius, Grimau ha respondido con sinceridad sobre lo que significa recoger su testigo al frente del equipo. "Saras ha hecho un trabajazo en el Barça. Es una persona con muchísimo carisma, muy querido en el Palau ya en su época de jugador y en su época de entrador. Creo que cualquier entrador que hubiera venido después de él hubiera sido complicado, pero bueno, tengo plena confianza en mí, muy agradecido por la confianza que he me han dado y creo que estamos todos remando para la misma dirección".

Grimau: "Lo que no quiero es fingir"

Daimiel también le ha cuestionado sobre su estilo, tranquilo, y si en el banquillo tiene a la figura de 'poli malo'. "Lo que no quiero es fingir, porque creo que se nota mucho y es totalmente falso. Y la gente, no los jugadores, los trabajadores, te pillan rápido. Y eso yo creo que no te hace ser respetado. Yo creo que tenemos un staff muy capacitado", contestó un Grimau que insiste en ir día a día cuando le plantean carreras como las de Pablo Laso o Xavi Pascual: "No miro más allá de próximo partido. O sea, tengo suficiente trabajo con el que tengo como para estar pensando si esto va a ser muchos años, pocos años. Pero más que nada por mi propia salud mental y por mi propio trabajo para no ir más allá. Aparte, soy bastante manías. Entonces, no me da como para pensar mucho más allá".

¿Las técnicas? A veces es necesario que te piten alguna también"

En la línea sobre su "carácter tranquilo", Grimau también quiso dejar claro que hay momentos para todo. "Que no me enfade tampoco es verdad. Yo siempre lo comparaba cuando hablaba con gente con la educación de mis hijos. Yo he intentado educar a mis hijos pues no desde el castigo, no desde el grito. Trato de convencerlos de las cosas. Eso no quiere decir que en algún momento haya pegado un grito o que les haya castigado muy puntualmente. No sé, no hay que confundir que uno sea tranquilo con que no tenga carácter. "¿Las técnicas? A veces es necesario que te piten alguna también", comentó.

En cuanto a asuntos personales, Grimau ha admitido que debe "volver a hacer deporte, ya que esto te atropella y no da tiempo de encontrar la media hora al día para hacer algo", además de reconocer que es una persona que desconecta "en la montaña acompañado de caballos, aunque no los monta".

Por último, Grimau también habló sobre sus finanzas y el dinero que ha hecho a lo largo de su carrera: "Soy bastante amarrado. El dinero que he podido hacer, no he sacado un super rendimiento, pero creo que lo he invertido bien, concluyó.