Parra: “Ir a un club grande como el Barça es un reto para mí”

Para el nuevo fichaje del Barça, “cuando me llegó la oferta, no me lo pensé, es un paso gigante en mi carrera y no podía quedarme atrás”, dijo a SPORT desde la concentración de la selección española “Al Joventut solo tengo palabras de agradecimiento, pero ahora hay que mirar hacia adelante y espero con el Barça luchar por todo”, comentó el nuevo alero azulgrana

Joel Parra López (Barcelona, 2000) es uno de los nuevos fichajes del Barça después de toda una vida en el Joventut. Ahora, antes de iniciar su nueva aventura blaugrana, trabaja con la selección española preparando el próximo Mundial. Parra atiende a SPORT después del entrenamiento de la selección española en Madrid.

Supongo que llegar a la selección siempre motiva tras un oro en el Eurobasket y ahora la defensa del título mundial…

Venir siempre con la selección es una motivación, volverte a encontrar con amigos y familiares y estar aquí ya es un premio, con muchas ganas de trabajar y empezar a jugar.

¿Cómo ves al equipo en estos primeros compases de trabajo?

Bien, con muy buena relación. También de volver a reunirnos de los últimos veranos nos conocemos más. Los más jóvenes también ayudan y nos conocemos bastante bien las jugadas por lo que nos encontramos desde el principio muy cómodos.

Claver y Díaz hablaban de la importancia de la 'química' y España tiene mucha, ¿estás de acuerdo?

Sin duda. Es un poco la clave de este equipo. Siempre que llegan jugadores nuevos, te tratan muy bien los veteranos. Es un punto a favor, y muy contento de poder formar parte de este grupo a la espera de estar entre los 12 seleccionados.

Un punto de humildad

¿Tienes la sensación de que volvéis a salir a luchar por el oro?

Tenemos que ir con un punto de humildad, podemos ganar a cualquiera pero hay que ir paso a paso, con ganas de que llegue el torneo, pero todo lleva un proceso y ahora estamos empezando a engrasar la máquina

El emocionante abrazo entre Joel Parra y Willy Hernangómez que gustará a los culés. | @BaloncestoESP

Hay grandes selecciones y seguro que intentarás ofrecer tu mejor cara…

Veremos un Joel con más experiencia. En este equipo hay jugadores con mucho talento, pero también hay equipos con excelentes jugadores

¿Firmarías la medalla?

Desde luego. Venimos para luchar por el máximo y eso pasa por lograr una medalla.

¿Cómo llegas tu personalmente a esta preparación?

Con mucha motivación, ha sido un gran año personalmente y el Joventut y ahora en esta nueva etapa, con ganas de arrancar con el Barça

El Barça, un reto personal

¿Supongo que ilusionado por tu nueva etapa después del Mundial?

Si, la verdad es que mi fichaje me produce muchas ganas de iniciar esta nueva etapa, lo considero un reto personal. Llevo muchos años en mi club donde he ido creciendo y ahora la oportunidad de ir a un club tan grande. Tanto muchas ganas, la verdad.

Joel Parra tiene unas ganas enormes de arrancar su nueva etapa con el Barça | FCB

Dos compañeros de la selección están en una situación parecida a la tuya como Willy y Brizuela. ¿Qué te parecen esos fichajes para el Barça?

Ya los conozco del verano pasado y son unos grandísimos jugadores. Cuando juegas con gente que ya conoces, todo es más fácil y luego nos juntamos en el Barça. ¡Será genial!

¿Lástima que se escapara Juancho, no?

Al final, así va el mercado de verano, pero creo que formamos un equipazo y será igual de potente con Juancho o sin él.

También has conocido a Abrines y el año proximo, compañeros….

Si, a Alex Abrines no lo conocía personalmente, pero muy contento de poder estar ahora a su lado con su experiencia y el año próximo con el Barça.

"Un paso adelante en mi carrera"

Tuviste ofertas antes. ¿Por qué era el momento ahora de cambiar de aires?

La verdad es que ofertas en firme, no he tenido. Esta es la primera gran oferta que me llegó y no me lo pensé porque era un paso adelante en mi carrera, y no podía quedarme atrás.

Esta es la primera gran oferta que me llegó y no me lo pensé porque era un paso adelante en mi carrera, y no podía quedarme atrás

¿Te supo mal la carta de despedida que emitió el Joventut?

Al final fue una decisión del club. Yo estoy muy agradecido a la Penya porque fue donde me formé. Su carta fue una decisión suya y yo también emití una de agradecimiento. No hay que darle más vueltas.

¿Temes ser mal recibido en Badalona o no le das importancia?

Habrá opiniones de todo tipo pero para mí, jugar en Badalona siempre será especial. Es la casa donde me he formado y nunca saldrá una palabra de mi boca contra ese club.

Los consejos de Ricky

Ricky fue el último verdinegro en irse al Barça.. ¿Habéis comentado la jugada?

Bueno, un poco. Me dio su consejo. Mi decisión ha sido claramente deportiva por encima de la económica. Voy a un gran club y quiero integrarme rápido y ayudar a ganar todo.

Parra reconoce que fichar por el Barça es "dar un paso adelante en mi carrera" | FCB

Supongo que el reto de jugar la Euroliga era una de tus grandes motivaciones…

Era mi siguiente paso, intentar jugar en una de las mejores ligas del mundo. Al fin, en mi carrera deportiva necesitaba dar ese paso y el Barça me ha brindado una gran oportunidad.

Has hablado con Roger Grimau, supongo..¿Crees que le irá bien en su primera experiencia en ACB?

La verdad es que no he hablado mucho, intercambiamos algún whatsapp. Roger es muy buena persona y sabe transmitir como entrenador. Ya tengo ganas de trabajar para él. Respecto a no tener experiencia en ACB, supongo que si Navarro o Mario han confiado en él es porque lo ven preparado.

Bueno, pues mucha suerte primero el Mundial, y te esperamos en Barcelona luego….

Bueno, lo vamos a intentar, vienen retos muy excitantes como este Mundial y después el Barça. Serán unas semanas excitantes por delante.