¿Por qué ha plantado Juancho Hernangómez al Barça para fichar por Panathinaikos?

El ala-pívot madrileño ha 'pasado' del interés azulgrana para firmar por el conjunto griego Juancho Hernangómez vuelve a Europa tras su desembarco a la NBA en 2016

Juancho Hernangómez ha decidido aparcar su carrera NBA para volver a Europa. El ala-pívot madrileño de 27 años regresa al viejo continente tras una etapa sin el protagonismo esperado en la mejor liga de baloncesto del mundo, tras su paso por Denver, Minnesota, Boston, San Antonio, Utah y Toronto.

Cuando parecía que todos los caminos apuntaban hacia un reencuentro con su hermano Willy en el FC Barcelona, tal y como admitió el mismo protagonista en unas declaraciones apenas unos días atrás, la sorpresa saltó con la oficialidad de su llegada a Panathinaikos, con el que ha firmado hasta 2025.

El Barça, contra las cuerdas en la posición de '4'

La llegada de Juancho a Atenas deja al Barça contra las cuerdas en la posición de '4' y obliga a rastrear un mercado que a estas alturas tampoco ofrece grandes nombres. Con el comodín de poder utilizar tanto a Joel Parra como a Nikola Kalinic en el '4', Roger Grimau cuenta únicamente con Oscar da Silva como ala-pívot natural.

El representante de Juancho, el mismo que Mirotic y Jasikevicius

Pese al interés que hubo en el jugador por parte de la entidad azulgrana, fuentes cercanas al Barça confirmaron a SPORT que no habían obtenido respuesta por parte del jugador. No hay que olvidar que el representante de Juancho Hernangómez es Igor Crespo, el mismo que Nikola Mirotic y Sarunas Jasikevicius, cuyos finales en el Barça han sido 'complicados'. En una entrevista en 'RAC1', el agente ya dejó claro que la posible llegada de Juancho y el adiós del hispano-montenegrino no eran operaciones independientes. "Primero tendremos que cerrar el contrato de Mirotic, y luego ya veremos", afirmó.

Un contrato a corto plazo con Panathinaikos

El equipo griego le ha firmado a Juancho dos temporadas. Es decir, un contrato a corto plazo que no le ata en exceso a Panathinaikos. Con 29 años, Juancho podrá volver a valorar las diferentes opciones de mercado, tanto en Europa como las posibles que puedan surgir en la NBA.

Uno de los mejores pagados de Europa

Otro de los motivos de peso para aceptar la oferta de PAO es el alto salario que va a percibir durante las dos campañas acordadas. El medio griego 'SDNA' afirma un montante total de 4,5 millones de euros netos hasta 2025. La cifra superará los dos millones anuales, y para hacerse una idea, tan solo en las temporadas 20/21 y 21/22 Juancho cobró más de lo que va a recibir en Panathinaikos, en unos datos recogidos por 'HoopsHype'.

PAO, un proyecto a seguir la próxima temporada en Euroliga

A nivel deportivo, el equipo heleno ha sido uno de los grandes agitadores del mercado, y ha reforzado una plantilla que, nombre por nombre, está llamada a hacer cosas importantes el próximo curso en la Euroliga. A la llamativa llegada de Ergin Ataman al banquillo del OAKA, Panathinaikos se ha reforzado con jugadores de la talla de Kostas Sloukas, Luca Vildoza, Mathias Lessort o Kyle Guy. El entrenador turco será el encargado de hacer encajar todas las piezas de un proyecto que tiene buena pinta, pero en una plaza, la de 'PAO', acostumbrada al éxito y con poca paciencia.

¿Futuro blanco?

Así pues, Juancho Hernangómez ha decidido 'pasar' del Barça y seguir su carrera en Atenas. Su nombre no lucirá de azulgrana, a diferencia de su hermano. Un detalle: en 2025, además de Juancho, también termina contrato en el Real Madrid, Guerschon Yabusele.