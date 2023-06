Mirotic: "Seguramente es mi despedida de España"

El capitán azulgrana ha levantado la ACB en Madrid dejando prácticamente sentenciada su salida del Barça Mirotic ha sido designado 'MVP' de la final de la ACB tras el contundente 3-0 ante el Madrid

El FC Barcelona ha conquistado su vigésima Liga Endesa tras superar al Real Madrid en la gran final por un contundente 3-0. Sarunas Jasikevicius y sus jugadores cierran la temporada de la mejor manera posible, alzando el título liguero.

Nikola Mirotic ha sido designado 'MVP' de las finales tras su gran actuación, en la que ha anotado 14, 25 y 14 puntos respectivamente en los tres encuentros. Tras recibir el premio y alzar el título de la ACB al cielo de Madrid, Mirotic ha atendio a Movistar en unas declaraciones cargadas de emoción que han sonado a despedida.

Estas son las declaraciones más destacadas de Nikola Mirotic tras ganar la ACB

"Hemos demostrado muchísimo carácter. Nuestro público nos ha ayudado. Hemos llevado a cabo trabajo colectivo, hemos mantenido la calma y ganar este título es muy importante. Toca disfrutar con mis compañeros y con la afición"

"No hay egoismo en este equipo, hemos compartido muy bien el balón. En este equipo hay muchos líderes"

"Era importante atacarle a Tavares. Nuestros tiradores han estado cómodos en todo el Playoff. Y desde una buena defensa, teníamos que encontrar tiros abiertos"

"Darle las gracias a Dios por darme fuerza a mí a y mi equipo, y a todos los culers, que han estado conmigo, me han demostrado apoyo y amor estas últimas semanas, me he quitado un gran peso de encima porque merecían acabar bien y ganar un título. Seguramente es mi última entrevista en España, y aprovecho para darle las gracias a la afición".