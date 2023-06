Mirotic, nombrado mejor jugador de la final de la Liga Endesa

En el partido decisivo el jugador montenegrino anotó 14 puntos, capturó 5 rebotes y repartió 2 asistencias para una valoración total de 17 Sus promedios en la serie final fueron estelares: 17,7 puntos, 6 rebotes, 59% en tiros de dos, 50% en triples y 92,3% en tiros libres, para un 23,3 de valoración

Nikola Mirotic, jugador montenegrino del Barça, ha sido nombrado Mejor Jugador de la final de la Liga Endesa que conquistó su equipo por un global de 3-0 al Real Madrid, tras ganar a domicilio (82-93) en el primero de los choques disputados en el WiZink Center.

En el partido decisivo Mirotic anotó 14 puntos, capturó 5 rebotes y repartió 2 asistencias para una valoración total de 17. Previamente, en el primero de los enfrentamientos, finalizó con 14 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia; y en el segundo con 25 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Con el título de Liga conseguido en el Wizink, Nikola Mirotic se despide del equipo azulgrana después de cuatro temporadas con un brillante palmarés de dos Ligas y dos Copas del Rey donde solo ha faltado la Copa de Europa.

Mirotic recibió de manos de Pau Gasol un trofeo que logra por segunda vez en su carrera, ya que también fue el MVP en la final liguera de 2021, la última que había ganado el Barça.

Se trata del sexto reconocimiento de mejor jugador que recibe la estrella blaugrana que también fue coronado MVP de la Liga Endesa en 2013 y 2020 y de la Copa del Rey en 2014 y 2022.

Sus promedios, estelares: 17,7 puntos, 6 rebotes, 59% en tiros de dos, 50% en triples y 92,3% en tiros libres, para un 23,3 de valoración.

Pese a su exhibición en la serie final, nada cambia sobre su futuro, que no estará en el Barcelona: "No ha cambiado nada. Este ha sido mi último partido, la gente y el club lo saben. Ha tomado la decisión así y no vamos a volver sobre eso. Sabía que si ganábamos hoy era mi último partido y toca ser feliz, estar agradecido, disfrutar con toda la gente que ha venido y la que no ha podido venir. Ganar 3-0 al Real Madrid es algo brutal, son campeones de Europa y un gran equipo", dijo el montenegrino.