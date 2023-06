El Barça destroza al Madrid

El Barça es mejor equipo que el Madrid. Por ese motivo, duele tanto la eliminación en la Euroliga. El 3-0 es rotundo. El dominio en el definitivo duelo fue total. Sólo algunos destellos puntuales de Llull, Tavares o Yabusele mantuvieron el marcador igualado durante muchos minutos. Pero, la sensación de que los blaugranas estaban jugando mejor, como un equipo, y sabiendo en todo momento como hacer daño al Madrid.

Además, el equipo ha tenido la virtud de encontrar en piezas como Nnaji, Da Silva, Jokubaitis o Sanli unas rotaciones primorosas. Hasta el descanso, los locales buscaron ser muy agresivos detrás y correr en transiciones. Encontraron respuesta del Barça en el primer cuarto de sus interiores. En el segundo periodo, los de Saras salieron en tromba, excelente Kalinic, y dominaron a placer a los merengues. Hasta la aparición de Causeur y, en especial, Llull que revitalizaron las aspiraciones de los suyos. El descanso fue un revulsivo para los blaugranas. En los 5’ primeros minutos, el Barça lo anotó todo. Hizo un 4 de 4 en tiros de dos, y 3 de 3 en triples. Impecable. Un total de 5 triples en 10’. También Jokubaitis funcionó y Vesely, espectacular, lo metía todo. No obstante, el Madrid encontró a la pareja Tavares- Yabusele que se hicieron dueños de la pintura blaugrana. Había igualdad en el marcador, pero la iniciativa era del Barça.

APOTEOSOS FINAL

Saras tenía claro como atacar al Madrid, y a Tavares, y en el último cuarto lo bordó. Entre Satoransky, Laprovittola y Jokubaitis repartieron 13 asistencias, todo el Madrid 17, y la mayoría de esos regalos fueron a parar a Vesely. El pívot checo dio una lección de saber situarse en el espacio libre, en el momento preciso. Los bases blaugranas se hartaron de atacar a Tavares, penetrando y obligándole a ayudar, para más tarde asistir a un Vesely que tuvo un porcentaje de tiro brutal. Las diferencias se incrementaron rápidamente ante un conjunto blanco nervioso, impreciso y que se puso en manos de Tavares, ya que el resto de jugadores desaparecieron. La presión final blanca sólo sirvió para alargar su agonía. Un dato anecdótico, o no. El Barça hizo un 4/5 en tiros libres en el primer cuarto. No lanzó de uno, ni en el segundo ni tercer cuarto. Su primer tiro libre en el último periodo lo ejecutó a falta de 1’51’’ para que finalizara el encuentro. No tiene ninguna explicación. El Barça ha hecho un Play Off final de traca. Una media de más de 90 puntos en ataque, con la aportación de todas sus piezas. Acaba de manera brillante la temporada. Ahora, a esperar que sucede con Mirotic y, en general, con la plantilla.

VESELY FUE UA PESADILLA PARA EL MADRID

Fue como la noche de la marmota. Un base del Barça entraba a canasta y doblaba el balón al checo. Y éste anotaba ante un Tavares que llegaba tarde a defenderlo. Espectacular actuación de Vesely.

NO ME GUSTO EL ARBITRAJE

Ya he comentado lo insólito de los tiros libres. Y también es cuestionable que siempre el Barça entrara rápido en bonus, mientras que el Madrid tuviera, en los últimos instantes de cada cuarto, la ventaja de poder hacer faltas sin la penalización del tiro libre.