Jasikevicius:"Hay que estar contentos pero no podemos perder tantos balones"

El Barça se clasificó para las semifinales de la Liga Endesa tras ganar a Valencia Basket Los azulgranas se medirán en la siguiente eliminatoria al Unicaja de Málaga

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, se mostró satisfecho por el triunfo logrado este viernes en la pista del Valencia Basket que les clasifica para las semifinales salvo por las pérdidas que tuvieron, que dijo que no pueden repetir ante el equipo malagueño.

“Tenemos que estar muy contentos con todo menos con las pérdidas. No hemos logrado valorar cada posesión y cada balón pero cuando lo hemos hecho hemos encontrado las mejores soluciones y a los chicos adecuados, hemos estado mucho mejor en defensa que en el primer partido”, apuntó el técnico que felicitó a su equipo y agradeció el desplazamiento de seguidores a València.

El lituano dijo que el Unicaja ha mostrado su nivel esta campaña. “Ha ganado la Copa, se ha metido en la Final Four de la Champions y ha superado claramente al Tenerife. Hay que tener mucho cuidado con su contraataque. No podemos perder 21 balones, porque si no es el mejor es uno de los tres mejores equipos para castigar esas perdidas”, concluyó.