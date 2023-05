James Nnaji: "Tengo el objetivo de jugar en la NBA en máximo tres años"

El joven pívot nigeriano del Barça se ve "en un máximo de tres años" como jugador de la NBA Nnaji logró dar el salto a Europa, y tras una etapa formativa de dos años en Hungría, consiguió firmar por el equipo azulgrana

El joven pívot nigeriano James Nnaji (2004), jugador del Barça formado en Hungría, se ve "en un máximo de tres años" como jugador de la NBA.

Así lo comentó en unas declaraciones a DAZN. Nnaji comenzó a jugar a baloncesto en 2016 y solo se entrenaba una vez al mes porque tenía que ayudar "en el mercado" a su madre, recuerda sobre sus inicios en Nigeria.

"Si tenía algo de dinero, podía ir en algún transporte, pero si no, caminaba una hora bajo el sol para entrenar. Hubo un momento en el que mi familia me dijo: ‘Tío, gastamos mucho dinero en que juegues al baloncesto’", recuerda.

Después Nnaji logró dar el salto a Europa, y tras una etapa formativa de dos años en Hungría, Nnaji consiguió firmar por el Barça.

"Vi un mensaje en mi móvil de mi agente que decía: ‘James, hay un equipo español interesado en que juegues con ellos’. Cuando me enteré de que era el Barça pensaba que era imposible", comenta.

Rubén Alcaraz, responsable de scouting del FC Barcelona, comenta que no fue ni necesario desplazarse para ver a James Nnaji en directo: "Decidimos ficharlo solo con lo que vimos de él en vídeo".

El técnico Fabián Telléz, exentrenador del Barça Junior, comentó que en el primer mes ya vieron de lo que era capaz: "Su grado de entrega, su capacidad de sacrificio y el respeto al staff y a sus compañeros, eran muy altos".

El pívot debutó en la Euroliga ante Zalgiris en noviembre de 2021 y encajó en el conjunto blaugrana. Ahora, no esconde su deseo de jugar en la NBA.

"Tengo el objetivo de jugar en la NBA. Voy a ganar el 'Most Improved Player of the Year' (El premio al jugador con más mejora del año) y seré al menos dos veces jugador del All-Star. Lo veo en máximo tres años", asegura Nnaji.