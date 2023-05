Navarro lo tiene claro: "Lo de Madrid fue patético..."

En una entrevista en el programa 'Tu dirás' de RAC 1, el 'general manager' del club azulgrana ha hablado del duelo que puede ser definitivo ante el Zalgiris, de la renovación de Jasikevicius y de la batalla campal en el WiZink Center El responsable de la sección de baloncesto del FC Barcelona ha sido tajante hablando de la pelea entre los jugadores de Real Madrid y Partizán: "Es algo que no puede volver a pasar; las sanciones se han quedado un poco cortas", sentenciaba

El FC Barcelona disputará este miércoles por la tarde (19:00 horas) el tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga ante el Zalgiris, en una de las pistas más complicadas de Europa. El conjunto de Saras Jasikevicius parte con ventaja para su visita a tierras lituanas después de las dos victorias conseguidas en el Palau Blaugrana; y ahora, están a un paso de sellar su tercera Final Four consecutiva.

El responsable de la sección de baloncesto del club azulgrana, la leyenda Juan Carlos Navarro, ha hablado para los micrófonos de RAC 1 en una entrevista en la que ha asegurado que no será nada fácil vencer en Lituania. “Esperamos un tercer partido parecido al segundo. No ganar hoy sería darles opciones. Veo al equipo muy centrado, pero sería dar confianza al Zalgiris”.

Uno de los artífices de esta ventaja de dos victorias es Jasikevicius. El técnico azulgrana, en entredicho por la irregularidad de resultados en algunos tramos de la temporada, ha sido capaz de convencer a sus jugadores para mantener una sintonía que les permita conseguir el ansiado título europeo. De momento no ha renovado, y su contrato termina este verano, aunque en caso de levantar la Euroliga, la renovación con el club sería automática.

Navarro, lejos de dar más 'bola' al asunto de la renovación, ha dejado claro que están centrados en conseguir el billete para la Final Four. “No toca hablar de la renovación de Jasikevicius. Estamos centrados de lleno en la Final Four. Él está contento y yo también. No tenemos prisa, él mismo ha dicho que hablaremos más adelante”. Además, los posibles recortes en el presupuesto de la sección por la situación general del club pueden marcar el futuro: “Estamos pendientes de la situación económica, pero como todos en el club. Con todo, hemos hecho un equipo competitivo. Y si el año que viene hay menos, intentaremos hacerlo mejor en otras condiciones, pero siempre con un equipo para estar arriba”.

Tampoco podía quedar en el tintero la polémica en otro de los enfrentamientos de la máxima competición continental de baloncesto. La semana pasada, el Real Madrid-Partizán dejó unas imágenes fuera de lo habitual, con una batalla campal sin precedentes entre los jugadores de ambos conjuntos. “Lo que pasó en Madrid fue lamentable. No puede pasar ni dentro ni fuera de una pista. Fue patético. La situación se fue de las manos, y es algo que no puede volver a pasar. Las sanciones se han quedado un poco cortas”.