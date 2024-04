Jabari Parker 'reconecta' antes de la primera final ACB

El Barça sumó en la pasada jornada de Liga Endesa la vigésima victoria de la temporada en la competición, tras imponerse por 75 - 81 en Fontajau ante un combativo Bàsquet Girona, que no dio su brazo a torcer, y que exigió la mejor versión del conjunto azulgrana para sumar un triunfo capital en una ACB que no da tregua, y en la que los equipos de la parte delantera no están tropezando y siguen en la lucha por acabar lo más alto posible en la tabla.

En la victoria lograda ante el conjunto presidido por Marc Gasol, Roger Grimau recuperó la rotación habitual tras el pinchazo en Lyon ante Asvel, y lo tuvo claro desde la convocatoria: Joel Parra volvió a quedar fuera del roster por tercera vez en los últimos cuarto partidos. Nicolás Laprovittola volvió a tener minutos tras su descanso en Francia, y Willy Hernangómez se perdió el segundo partido consecutivo por esas molestias en su rodilla derecha, de las que debe acabar de recuperarse.

Los grandes números de Parker en Girona

Pese a todo este listado de nombres, el protagonista de la tarde en Girona fue Jabari Parker. El ala-pívot estadounidense volvió a brillar, y en Fontajau, firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada al anotar 20 puntos y capturar ocho rebotes para 27 de valoración. En cuanto a anotación, la cifra lograda ante Girona es su tercera más alta de la campaña en Liga Endesa, tan solo superada por los 23 tantos convertidos en Zaragoza y los 21 en Vitoria ante Baskonia. Dos duelos que el Barça perdió, algo que no ocurrió el pasado fin de semana.

Una versión explosiva

En el partido ante los de Fotis Katsikaris, se vio a un Jabari agresivo en su juego, tratando de sacar superioridad con su físico, y no buscando tanto el acierto exterior: lanzó tres veces desde el 6,75 y convirtió uno. Entrando a canasta, buscando ganchos y suspensiones a media distancia, y convirtiendo acciones en las que salió a relucir su talento, Parker fue determinante y decisivo, además de aprovechar las cinco faltas personales que recibió, y que se convirtieron en un siete de ocho desde la línea del tiro libre.

Jabari Parker firmó en Girona su tercera mejor anotación en Liga Endesa / Diari de Girona

Antes del playoff Euroliga, una 'final' en ACB

Por lo tanto, tras alguna actuación irregular en el que el equipo echó de menos sus puntos, Jabari confirma que llega en un buen momento al tramo decisivo de la temporada, con la mirada puesta en la eliminatoria europea ante Olympiacos, pero sin descuidar una 'final' en ACB que deberán afrontar este sábado 20, a partir de las 20:45h (CET), ante un UCAM Murcia que visitará el Palau en cuarta posición, con un triunfo menos (19) que los azulgranas, tal y como ocurre con Tenerife, que sigue al acecho de un Barça que no se puede permitir más tropiezos en Liga Endesa, si bien es cierto que acumulan cuatro victorias seguidas en la competición.

Definidos los horarios del Barça - Olympiacos de Euroliga

Por otra parte, la Euroliga anunció los horarios de los dos primeros partidos del playoff de la Euroliga que enfrentará a Barça y a Olympiacos, con factor pista favorable a los azulgranas. El primer partido se disputará el miércoles 24 de abril a las 21 horas (CET), mientras que el segundo se celebrará el viernes 26 de abril, en el mismo horario, con el Palau Blaugrana como escenario de ambos duelos.