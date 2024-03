Grimau: “Tenemos que ir a muerte en los tres encuentros que nos quedan”

El entrenador del Barça, Roger Grimau, reconoció que el equipo tendrá que ir a por todas en las tres jornadas que restan, comenzando por el FC Bayern este jueves, para intentar quedar “lo más arriba posible”.

Para Grimau, acabar entre los cuatro primeros es importante en una competición donde todo está en el aire a falta de tres jornadas. “Es una Euroliga muy dura e igualada, pero estamos confiados”, dijo. “Ahora lo que importa es el siguiente partido, a jugar bien y a seguir con nuestra línea”, comentó después del último entrenamiento antes de partir hacia Múnich.

A su juicio, “estamos haciendo una Euroliga bastante buena, es cierto que hemos perdido dos partidos muy duros fuera de casa y ante dos grandes rivales que están en un nivel de forma excelente y ahora nos toca el siguiente, el Bayern. Quedan tres partidos y tenemos que ir a muerte a por cada uno de ellos”, aseguró.

Les espera un partido duro

Respecto al Bayern, dijo que le espera “un partido duro. “Su balance de victorias es mayor en casa que fuera, por lo que juega a un nivel superior en casa, con más confianza” y cree que “tienes que estar a un muy buen nivel para competir en la Euroliga y tener opciones de victoria”

El técnico desveló que no viaja Nnaji “ya que tiene unos pequeños problemas que no le ha permitido entrenar y es mejor que esté en reposo”, sin aclarar el problema.

Para finalizar, no quiso entrar al trapo sobre los últimos arbitrajes recibidos, de los cuales Álex Abrines se quejó amargamente tras la derrota ante Panathinaikos. “Hasta cierto punto es preocupante algunos partidos que hemos tenido alguna situación que nos ha costado entender, pero más allá de eso, no tenemos que poner el foco en ello para no distraernos”, finalizó.