Da Silva: “Nos falta un poco de constancia”

El ala-pívot del Barça, Oscar Da Silva, es consciente de lo que se juegan en este final de temporada regular de la Euroliga, con la necesidad de ganar los tres partidos restantes para asegurarse la ventaja de pista, comenzando por su visita al FC Bayern este jueves (20.30) donde les espera el ex técnico del Madrid, Pablo Laso.

“Ante el FC Bayern es un partido difícil porque igualmente ellos como nosotros nos jugamos una posición buena para los play-offs y eso los hace peligrosos jugando en su casa, con tres partidos para conseguir un puesto en los play-in y por eso van a luchar por todo”, dijo.

El alemán reconoció que “nos falta un poco de constancia. Cuando jugamos bien, lo hacemos muy muy bien, pero cuando no estamos tanacertados, con el foco que necesitamos, también podemos perder partidos contra equipos que no son mejores que nosotros y es algo que tenemos que mejorar ya porque llega el momento decisivo y no tendrás otra oportunidad”, comentó ala-pívot blaugrana.

Toca terminar con tres victorias

“Sabemos que estamos jugando por algo y también toca terminar la temporada regular con tres victorias. En el equipo lo sabemos y espero que lo demostremos en la pista”, dijo.

Respecto al cambio de imagen del equipo en un mismo encuentro, cree que tiene que ver con “nuestra predisposición mental porque dentro de un partido podemos jugar una primera parte muy buena y una segunda parte muy mala y obviamente es algo que tiene que ver con la concentración y la preparación de los partidos. Con tanta experiencia, cuando no estamos concentrados nos ganan”, reconoció.

Da Silva tiene claro que la parte más importante es la defensa. “Hablamos mucho después de varios partidos donde no hemos estado bien. Creo que es lo mismo con el ataque, cuando estamos muy bien en defensa, muy bien en ataque y al revés. Esa situación nos cuesta partidos y estamos trabajando en ello y vamos a tratar de jugar de manera más constante”, finalizó.