Pablo Laso: "Si no eres capaz de competir de tú a tú contra el Barça, vuelan"

Pablo Laso (Vitoria, 1967) encara la recta final de su primera temporada al frente del Bayern Múnich. Con el equipo bávaro, el entrenador ya ha saboreado la gloria con la conquista de la Copa, el primer título en juego desde que el técnico aterrizó en Alemania. Además, el equipo va líder en la Bundesliga, y tan solo ha perdido cuatro partidos en 24 jornadas.

En Euroliga, la exigencia de la competición continental hace que el equipo siga vivo en sus aspiraciones de jugar el 'Play-In', si bien es cierto que el calendario hace subida, y Laso y su Bayern se verán las caras ante Barça, Panathinaikos y Mónaco para cerrar la temporada regular. Son 14º con 13 victorias, a una de Olimpia Milano, décimo clasificado. En vísperas de recibir al conjunto azulgrana, el entrenador vitoriano atiende a SPORT para repasar su campaña por tierras alemanas, y como afrontan el duelo ante los de Roger Grimau, tras el contundente 98-59 encajado en la primera vuelta.

Marcelinho Huertas te ha quitado el récord histórico de asistencias en ACB. ¿Cómo lo has vivido?

Se lo merece. Los récords están para batirse y eso habla muy bien de su trayectoria. También me ha servido casi para reivindicarme (ríe), hasta mi hijo me decía ¿pero es verdad que tenías tú ese récord? Mucha gente se ha acordado de mí y de como jugaba gracias a que Marcelinho ha roto la cifra. Le doy la enhorabuena, es el broche a una trayectoria magnífica. Nadie pensaba cuando apareció en el Joventut hace tantos años que acabaría siendo un referente de la ACB y que sigue jugando a gran nivel. La gente quiere retirarlo desde hace años y él sigue demostrando, partido a partido, que sigue siendo muy efectivo y muy válido para su equipo.

Líderes en la Bundesliga, campeones de la Copa. ¿Está yendo cómo imaginabas esta primera temporada en Múnich?

Siempre es difícil pensar e imaginar como va a ir algo. En algunas cosas sí que estoy muy contento, por como ha ido el equipo, independientemente de la clasificación o los resultados. La Copa era importante, era el primer título en juego desde que llegué al equipo. La Bundesliga, con el calendario que tenemos, es muy exigente, pero creo que estamos respondiendo bien. Personalmente, tanto a mí como al equipo nos costó un poco al principio, en liga, de nuestras derrotas, tres fueron en los tres primeros duelos fuera de casa, pero luego sí que cogimos una velocidad de crucero que nos hace estar líderes y con la sensación de haber encontrado como competir en Alemania. En Euroliga, el equipo ha tenido muy buenos momentos en los que ha estado muy sólido, pero estamos ante los mejores equipos de Europa. Sí que nos ha faltado cerrar partidos que teníamos dominados, y eso nos hace estar en una situación casi límite para entrar en el 'Play-In'. Vamos a jugar 70-80 partidos esta temporada, y es muy difícil estar siempre bien, y en la Euroliga, a la que bajas un poco, el equipo contrario te pasa por encima. Entonces, hasta cierto punto estoy contento de como está funcionando el equipo en un año en el que hay entrenador nuevo, muchos jugadores nuevos y en el que sabíamos que iba a ser complicado.

¿Cambia mucho tu día a día en comparación a otros equipos en los que has entrenado?

La verdad que no. Mis rutinas diarias se mantienen. Madrugo bastante y aprovecho para ver partidos o salir a andar, y luego, sobre las 9:30h, me voy para el campo y estoy hasta las dos o las tres de la tarde, con el calendario que tenemos, poco tiempo tenemos para hacer dobles sesiones. Luego en casa aprovecho para ver otras ligas, estar con la familia, y luego se viaja mucho, con lo cual, no me ha cambiado tanto la vida. Cambia en cosas que no puedes controlar, como que hace más frío en Múnich que en España (ríe).

El equipo llega muy vivo a este final de temporada con opciones de meterse en Play-IN, pero, ¿Crees que tenéis el calendario más duro de todos los equipos que están con cosas en juego?

Siempre digo que el calendario es muy duro cuando sale en verano, pero ese día. Vas a jugar contra los mejores equipo de Europa. Supón que el Barça llevase dos victorias más, ya estuviese clasificado entre los cuatro primeros, y Panathinaikos y Mónaco también (los tres próximos rivales del Bayern). Si eso fuera así, el Barça quizá estaría pensando en el playoff y podría considerarse más fácil ese partido. Por lo tanto, el calendario, muchas veces, viene marcado por las lesiones, por las dinámicas o por los momentos. Para nosotros es un calendario complicado, son tres equipos muy potentes, pero no soy de los que piensa que el calendario te hace ser más positivo o menos positivo. En Estambul ante Fenerbahçe perdimos en la prórroga en un partido que jugamos muy bien, que teníamos dominado, y ellos son un equipo que aspira a ser campeón. En cambio, perdimos en casa contra Asvel. Esto te hace ver que todos los equipos son muy competitivos, que ningún partido de Euroliga es fácil. Para nosotros, ahora mismo, es casi obligatorio ganar los tres partidos.

El Bayern de Laso también se juega su futuro en la Euroliga / Dani Barbeito

Europa está fascinada con el rendimiento que está ofreciendo y que le estás sacando a Serge Ibaka. ¿Confiabas en que te pudiera ofrecer esto cuando le llamaste, o crees incluso que está rindiendo por encima de lo esperado?

Te cuento cómo fue su fichaje. Estábamos en Granada, y tras jugar un partido de pretemporada, hablé con él. Me encontré a una persona que quería jugar a baloncesto. Y para mí eso es lo más importante, nunca he dudado de Serge. Él mismo es consciente de que no tiene 20 años, de que hace cosas mejor, otras peor, pero él quería jugar. Cuando acabo la videoconferencia, les digo a mis ayudantes: "Oye, que este chico quiere venir, que va a venir". Por eso no me ha sorprendido que él, desde el principio, haya mostrado esa predisposición. Nadie duda de su calidad y lo que ha mostrado es que no estaba aquí para cumplir el expediente o por coger un contrato. "Serge, vienes a un equipo que igual no es el que tiene más presupuesto, no sabemos si podemos pagarte el dinero que mereces, pero vas a encontrarte con una buena organización, un club que cree y apuesta por ti y que somos conscientes de lo que nos puedes dar". Las dos partes hemos cumplido lo que hablamos ese día. A veces pensamos que lo llevábamos al límite, pero es que el último partido lo ganamos gracias a un tapón suyo. Como entrenador, estoy muy satisfecho del rendimiento que le ha dado al equipo.

Jugáis contra el Barça este jueves. ¿Qué pensaste tras el partido de la primera vuelta tras una victoria tan clara de los azulgranas?

Lo primero que me vino a la cabeza fue el segundo cuarto, cuando nosotros nos recuperamos un poco del mal inicio y tuvimos balón para ponernos a seis puntos y esa sensación de que el equipo entraba un poco en partido, pero que al final de ese periodo se volvió a ampliar la diferencia en el marcador. El Barça es un equipo de muchísima calidad, y si no eres capaz de mantenerte cerca y jugar de tú a tú con ellos, vuelan. Me dejó muy mal sabor de boca porque crees que no es justo, pero hay que ser sinceros y ese día nos pasaron por encima. Jugaron muy bien, estuvieron muy acertados, y en los momentos en los que nos podíamos meter en partido, recuperaban balones, anotaban... Tienes que aceptar que cuando el Barça juega a ese nivel, con los jugadores que tiene, pues nos sacaron del campo. Pero tras el partido, ya pensé en el siguiente, cuando juegas ante grandes equipos, esto puede ocurrir.

¿Las dos derrotas que sufrieron la pasada semana en Estambul y Atenas les hacen más peligrosos o sería peor que llegasen con la confianza alta si hubiesen ganado los dos partidos?

Si hubieran ganado los dos partidos, tendrían la confianza de estar prácticamente clasificados entre los cuatro primeros. Al perderlos, van a tener que sacar alguno más para cumplir ese objetivo, les quedan tres opciones y son un equipo que puede ganar a cualquiera. No les veo ni confiados ni tranquilos, vienen de jugar un buen partido en un campo difícil como es el de la Penya, y creo que no tiene ni debe porque influir la doble jornada de Euroliga de la pasada semana para el partido de este jueves, pero sí que piensas que un equipo del nivel del Barça, cuando pierde, va a salir a muerte para reivindicarse. Pero nosotros también venimos de dos derrotas y podemos pensar que es nuestro partido, en nuestra casa, que nos ganaron fácil en la primera vuelta y que tenemos que dar el doble. Intento mantener estas cosas al margen sabiendo que será un partido muy difícil ante un gran equipo.

Laso ya ha conquistado la Copa alemana en su primera temporada al frente del Bayern / Valentí Enrich

En el partido de la primera vuelta dijiste que el proyecto del Barça estaba verde y que era lógico, puesto que arrancaba una nueva era con Grimau. Desde la distancia, ¿Cómo has ido viendo la evolución del equipo?

Creo que el Barça sigue igual, que ha pasado mucho tiempo y que sigue más o menos igual, me explico. Lo fácil es juzgar a un entrenador en una temporada, y cuando arrancó Roger, había que valorarlo en el tiempo. En la final de Copa, si el Barça gana al Madrid, ¿parece que estaría todo bien? Para mí, ese partido no podía marcar la temporada, ni estaría todo bien ni estaría todo mal. Les queda la Euroliga y la ACB, por lo tanto, les quedan dos competiciones que pueden marcar mucho, en un equipo y un club como el Barça, el resultado. Independientemente de ganar o perder, hay que valorar si el equipo ha ido creciendo. Estos 2-3 meses pueden ser muy decisivos a la hora de juzgar el trabajo de la temporada, y creo que hay que valorar las diferentes situaciones, en las que tienen muchos jugadores nuevos, entrenador y staff nuevo, y hay que dar cierto margen y cierto tiempo para ver y creer en lo que se está haciendo.

Ricky Rubio ha llegado al Barça y Grimau todavía está acabando de ajustar la rotación exterior para que todos tengan minutos. ¿Qué te parece su fichaje, y si crees como entrenador, que adaptar la rotación a mitad de temporada con una nueva incorporación es algo realmente complicado, o un 'bendito' problema?

El fichaje le hace cambiar mucho al Barça, es un jugador diferencial, que ha estado parado, pero creo que puede darles un techo diferente, es muy determinante. Un paso importante para la estructura, el equipo y el club. Yo soy de los que piensa que bendito problema, es que Ricky te hace mejorar el equipo y te da otra 'dimensión'. ¿Qué todo el mundo va a tener que recolocarse? Bueno, es que el primero probablemente sea Ricky. Siempre que hay un cambio durante la temporada, sea una entrada o una salida, el equipo está obligado a readaptarse. Necesitará su tiempo, conocemos su situación, pero su fichaje era un 'must', un espaldarazo al proyecto deportivo del Barça.