Grimau: "Al final no estuvimos bien y regalamos canastas sencillas"

El entrenador del Barça, Roger Grimau, admitió que su equipo se vio superado por el UCAM Murcia en un último cuarto en el que no estuvo bien y regaló canastas "relativamente sencillas", y que eso le costó la derrota por 82-73.

"Hasta mediado el último cuarto creo que llevábamos el partido más o menos controlado dentro de que las distancias eran siempre muy cortas. Sin embargo, a partir de ahí no estuvimos bien y lo pagamos. Tuvimos algo más de ventaja en un par de fases del encuentro y pudimos ampliarla pero no lo hicimos y eso, en una cancha tan complicada como la de Murcia, tiene su importancia", indicó.

"El balance de la semana es malo porque perdimos dos partidos y está claro que no fue una semana buena", señaló, en referencia al compromiso de la Euroliga perdido en la pista del Baskonia por 94-71.

"En el Palacio de los Deportes de Murcia la gente aprieta mucho y fácil no es pero no hay que buscar excusas. Fueron tres partidos muy físicos, el otro día en el Palau estuvimos a buen nivel y hoy en líneas generales bastante correctos hasta un final en el que no estuvimos durante tres o cuatro minutos", manifestó.

"En todo caso no hay otra que descansar todo lo que podamos y volver a la carga", apostilló.