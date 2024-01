Europa lo tiene claro: ¡Ven al Barça en la Final Four de la Euroliga!

La renovación llevada a cabo el pasado verano por el FC Barcelona generó bastantes incógnitas en el panorama del baloncesto europeo. El adiós de figuras como Sarunas Jasikevicius, Nikola Mirotic o Cory Higgins hizo bajar las expectativas de un equipo que registró tres finales a cuatro consecutivas, y al que algunos situaban incluso fuera del playoff de cuartos de final en encuestas a inicio de temporada.

Y lo cierto es que, tras 19 partidos disputados, los resultados del Barça le sitúan en la tercera posición de la clasificación con más del doble de victorias (13), que de derrotas (6), si bien es cierto que el equipo ha cosechado algunos tropiezos sorprendentes, como la derrota en Berlín ante Alba o contra un Olimpia Milano en cuadro que se impuso en el Palau Blaugrana, y algunos duros correctivos, a domicilio, ante Baskonia y Mónaco.

Lo tienen claro con el Barça

El Barça no cuenta ni con el primero ni con el segundo mejor balance de victorias y derrotas. El Real Madrid lidera con 17-2 y le sigue la Virtus Bolonia con 14-5. Pero para los General Managers, no hay dudas y lo tienen muy claro: tras el conjunto blanco, el Barça es el segundo equipo favorito para disputar la Final Four esta temporada, que se disputará del 24 al 26 de mayo en el Mercedes-Benz Arena de Berlín.

Los cuatro equipos a los que ven en la Final Four

Así queda contrastado en la encuesta que realiza la Euroliga a mitad de temporada con los responsables de los 18 equipos de la competición. Junto a Real Madrid (88,9%) y Barça (66,7%), los General Managers apuestan por Mónaco (66,7%) y Partizán (44,4%) completando su presencia en la final a cuatro.

Campazzo se lleva prácticamente todas las distinciones

El buen hacer del conjunto de Chus Mateo les hace ser protagonistas de la gran mayoría de distinciones. A día de hoy, ven a Facundo Campazzo como el MVP de la temporada, con un 55,6% de los votos, y superando a Mike James, de Mónaco, que cuenta con un 22,2% de apoyo. Ambos son también considerados los jugadores más espectaculares de la competición, con un 33,3% de votos para el argentino y un 27,8% para el estadounidense, mientras que el 'Facu' también es el mejor pasador de la competición con un 61,1%, superando a Milos Teodosic, que cuenta con un 27,8% de los votos.

Facundo Campazzo, junto a Jan Vesely en un clásico / Javi Ferrándiz

Tavares, el más deseado

A la pregunta sobre el jugador que ficharían, Facundo Campazzo se lleva el 16,7% de los votos, pero no es la primera opción, ya que le supera su compañero Edy Tavares, con un 38,9%. Un fichaje que puede pasar de ser un sueño a una realidad asumible, ya que el caboverdiano se encuentra en su último año de contrato.

Protagonismo para Baskonia

Baskonia también se encuentra en estas distinciones, ya que Marcus Howard está considerado como el mejor tirador puro de la competición, con un 27,8% de los votos y empatado junto a Marco Belinelli de la Virtus, y Chima Moneke es el jugador más votado junto a Toko Shengelia en la categoría 'best breakout season', que vendría a ser como la aparición más inesperada, explosiva.

Chima Moneke está firmando una gran temporada en su primer año con Baskonia / EFE

La Virtus, la gran revelación

Gabriele Procida, de Alba Berlín, es el mejor joven para los General Managers, mientras que en la distinción de mejor entrenador, apuestan por un valor seguro como es Zeljko Obradovic, técnico de Partizán. Luca Banchi, de la Virtus, y Chus Mateo, empatan en la segunda posición. Por último, el equipo italiano es la gran revelación, con el 77,8% de los votos, y el Real Madrid es el conjunto más divertido de ver, con un 61,1%.