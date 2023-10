Willy Hernangómez: "Mi novia me dijo que bajásemos a la calle a tirar tiros libres"

El pívot azulgrana ha repasado con humor el momento de dudas que atraviesa desde la personal "¿Dudas en el entorno? Dentro no tenemos ninguna"

El FC Barcelona arranca hoy su camino en la Euroliga 23/24. Los de Roger Grimau empiezan la competición con un test exigente, ante un Anadolu Efes que llega al Palau con novedades, igual que el proyecto azulgrana, en uno de los duelos más atractivos de la jornada inaugural.

En la previa, varios jugadores han expresado sus sensaciones y pensamientos sobre la temporada que arranca a nivel continental. SPORT ha conversado en exclusiva con Nicolás Laprovittola, y el exterior argentino ha repasado, entre otros temas, el momento en el que llega el equipo a este debut europeo: "Los veo a todos con mucha voluntad, con muchas ganas de jugar, de competir, de ganar. Tenemos que ir mecanizando conceptos, jugadas, estamos en un proceso de empezar pero estamos en un club con grandes objetivos y muchas expectativas y solo vale pensar en ganar".

'Lapro' y 'Willy', dos de los líderes del Barça

'Lapro' es uno de los líderes del equipo, al igual que un Willy Hernangómez que ha aterrizado en el equipo azulgrana con galones y siendo la gran apuesta del mercado de fichajes. La llegada del exjugador de los New Orleans Pelicans debe suponer un movimiento diferencial para un pívot que, tras deslumbrar con la selección española en los últimos campeonatos FIBA, tiene el reto de trasladar dicha superioridad a las competiciones en las que compite con el Barça.

Un 'preocupante' acierto desde la personal

Willy se encuentra todavía en pleno proceso de adaptación a su nuevo equipo y también a un nuevo baloncesto, tras siete temporadas en la NBA. Ante Palencia, el '14' azulgrana ya cuajó un gran partido aportando 21 puntos y 10 rebotes, aunque en dicho encuentro, los registros desde el tiro libre no fueron nada buenos: un 3/11 que sumado al 2/6 conseguido el pasado fin de semana ante el Real Madrid, sitúa su acierto desde la línea en un preocupante 30% de acierto, unos registros que contrastan con las cifras logradas a lo largo de su trayectoria, superiores al 70%.

La divertida anécdota con Nicole Traviesa

En una entrevista con 'AS', Willy Hernangómez ha tirado de humor para hablar de la 'crisis' que atraviesa desde la personal, y ha desvelado una anécdota producida con su pareja, Nicole Traviesa, en las últimas horas: "No estoy preocupado para nada. Ayer mi novia en casa me dijo que fuéramos a la calle a tirar tiros libres. Van a entrar. Igual que he metido un triple meteré muchos más. Bandejas, mates… No hay que preocuparse", confesó.

Willy: "Dentro del equipo no hay dudas"

Cuestionado por si cree que hay dudas en el entorno del equipo, Hernangómez ha sido claro y contundente: "Desde dentro no hay dudas. Aquí confiamos todos en todos. Entre los jugadores, como con el cuerpo técnico. Somos un equipo, doce que juegan, más ocho más pero hay 30 personas en los banquillos o 200 que trabajan en oficinas. Somos un equipo, vamos todos a una y todos queremos mejorar cada día. Sabemos que hay que trabajar, pero tenemos mucho potencial. La ilusión y las ganas son lo que más nos motivan. Queremos hacerlo bien y sabemos que podemos hacerlo", ha explicado.

"Tengo ganas de luchar por todo con el Barça"

Por último, y preguntado por sus sensaciones como jugador del Barça, y como se gestó su llegada al conjunto catalán, 'Willy' ha destacado la confianza que recibió desde el primer día: "Estoy muy feliz de poder estar en casa, cerca de mi gente y disfrutando del baloncesto. Sobre todo sentir que un club como el Barça, uno de los mejores del mundo, cuenta conmigo y me da la oportunidad de ser feliz. Tengo ganas de luchar por todo con el Barça, desde el primer momento me sentí valorado", concluyó.