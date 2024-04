El Barça y el Palau unen fuerzas ante el Olympiacos

El Barça en el mejor momento de la temporada junto a un Palau que debe ser el de las grandes ocasiones, unen sus fuerzas este miércoles, para el primer encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Olympiacos, que acoge el recinto blaugrana.

Las buenas sensaciones que ha desprendido el equipo en casa a lo largo de la temporada regular (17-2) y la presión que ejerce el pabellón blaugrana, han de ser un gran punto a favor en esta eliminatoria ante uno de los ‘grandes’ de Europa que sabe que deberá ‘robar’ un duelo en el Palau si quiere apear a los blaugrana.

“Espero que el Palau sea decisivo ante Olympiacos”, decía Grimau en la previa del duelo, convencido de la influencia del recinto blaugrana. “Hemos hecho un gran balance en casa y nos hemos ganado el derecho de jugar con ventaja de pista, es un aliciente tener a la gente a nuestro lado”, dijo el técnico azulgrana, que ha vivido grandes noches en el Palau.

Willy debe ofrecer su mejor versión defensiva ante jugadores como Milutinov / EUROLEAGUE

Aunque solo con la fuerza que otorga el vetusto per efectivo pabellón blaugrana no será suficiente para desbancar al conjunto de Bartzokas, finalista en la pasada edición ante el Madrid y habitual en la Final Four.

Doble victoria en temporada regular

Es cierto que el Barça les superó en los dos encuentros de la fase regular, con triunfo en el Palau (86-78) y también lo hizo en El Pireo (68-77). Pero lo sucedido este año no ha de servir de referencia ante un Olympiacos que ha recuperado lesionados y llega con una espectacular racha de 10 victorias en los últimos 11 encuentros.

El juego interior griego ha ganado enteros con el regreso de Milutinov al que tendrán que hacer frente los dos interiores blaugrana, Jan Vesely y Willy Hernangómez, la dupla más efectiva de la Euroliga con una media de 24 puntos y 9,3 rebotes.

Aunque si el nivel físico se medirá dentro de la zona, no menos importancia tiene el juego exterior con jugadores como Thomas Walkup y Isaiah Canaan, que han ganado mucho protagonismo con Bartzokas.

Acierto azulgrana en el triple, clave

Enfrente, jugadores como Satoransky, y tiradores de nivel como Abrines o Laprovittola tendrán que compensar a su equipo desde larga distancia, sin olvidar el gran momento que vive el mallorquín Alex Abrines.

El Barça debe mover bien el balón para esquivar la defensa de Olympiacos / EUROLEAGUE

También se espera mucho de dos jugadores que han llegado esta campaña, como Jabari Parker, que ha ido a más hasta convencer al club para renovarle hasta 2026 y deberá vérselas con hombres como Alec Peters o Kostas Papanikolau

Un jugador diferencial puede ser Ricky Rubio, que debe aportar toda su experiencia y calma en la serie en los momentos que requiera una pausa entre tanta adrenalina suelta.

En el apartado de entrenadores, Bartzokas cuenta con mayor experiencia –incluso un año de técnico blaugrana sin éxito- aunque Roger Grimau, que vivirá su primer play-off para luchar por la Final Four, ha crecido en estos pasados meses, y parece más que preparado para el reto que se avecina.