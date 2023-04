Ainhoa López: "La temporada ya es histórica, pero queremos luchar y soñar"

Tras su brillante actuación en cuartos ante Uni Girona, la '24' azulgrana llega en un gran momento al duelo ante Avenida López, sobre su futuro: "Soy muy feliz aquí, me encanta luchar, ganar y conseguir éxitos con estos colores"

Tras conseguir la proeza de lograr la clasificación para las semifinales de la Liga Femenina Endesa, Ainhoa López (1997) no pudo esconder las lágrimas de emoción tras haber sumado un nuevo éxito para un Barça CBS que, tras lograr el ascenso el pasado curso y plantearse esta temporada 22/23 como la de la permanencia, afronta esta tarde (19:00h CET) la ida de las semifinales del Playoff por el título ante Perfumerías Avenida.

La exterior azulgrana irrumpió con mucha fuerza en la eliminatoria de cuartos en la que eliminaron a Uni Girona. Si en el partido disputado en el Juan Carlos Navarro de Sant Feliu anotó 10 puntos, en Fontajau se fue hasta los 20, en una nueva demostración del gran momento en el que se encuentra en este tramo final de temporada.

Pregunta: ¿Cómo viviste en primera persona la eliminatoria ante Uni Girona?

Respuesta: Era un reto apasionante para todo el equipo ya el simple hecho de haber llegado a Playoffs. Tenía un extra de motivación, Uni Girona siempre es un equipo referente para las jugadoras catalanas. Encarábamos el partido con unas ganas tremendas por la entidad del rival y con la mentalidad de que podíamos competir y luchar por la eliminatoria, ya que hasta la fecha, de los equipos más potentes, era al que más cara le habíamos podido plantar e incluso ganarles.

Pese a ser ellas las segundas clasificadas y vosotras las séptimas, en el computo global de la eliminatoria fuisteis mejores y merecisteis pasar...

Cuando acabó el partido de casa tuvimos la sensación de que, no sé si ganado, pero que podríamos haber reducido ese 'average' de seis puntos, pero cometimos algún error no forzado que no nos permitió llevarnos el partido. La diferencia no era muy abultada y éramos conscientes de que el poco acierto exterior que tuvimos en el primer encuentro nos iba a volver en el segundo. Todas estábamos convencidas hasta el último momento de que podíamos conseguirlo, aunque si no se hubiese logrado, el trabajo de la temporada era ya un éxito.

Promediaste 15 puntos por partido en la eliminatoria. ¿Estás en el mejor momento de la temporada?

A nivel físico y de confianza me encuentro en un gran momento. Hay tramos de la temporada en la que no te sientes tan bien contigo mismo pero es algo normal en una deportista, y el tramo final no le he encarado de la mejor manera posible. Venía de donde venía y estoy muy contenta del nivel al que estoy. Lo que pasé lo dejo atrás y me centro en la Ainhoa del presente. El equipo también me ha acompañado y al final todas aportamos, pero sí que me pone contento que este buen momento me haya llegado en este momento de temporada.

Os volvéis a ver las caras con Perfumerías Avenida, a las que ya os habéis enfrentado tres veces esta temporada. ¿Cuáles pueden ser las claves de la eliminatoria?

Quiero dejar claro que la temporada ya es un éxito colectivo para nosotras hubiésemos llegado o no a semifinales. Pero ahora que estamos aquí, queremos lucharlo y soñarlo y sobre todo centrarnos únicamente en el primer partido. Debemos ser competitivas como siempre lo hemos sido ante Avenida y al final la clave es intentar rascar en casa lo máximo posible, quedarse con la sensación de haber hecho un buen partido. Sabemos que su campo es muy complicado y eso nos debe hacer jugar la ida con ese plus de energía que hemos demostrado durante todo el curso.

Tras haber ganado a Uni Girona, ¿la temporada ya está hecha o encaráis estas 'semis' con máxima ambición?

Lo que hemos hecho hasta el momento ya es histórico. Este año será recordado para siempre en la historia del club. Estar en esta ronda es un éxito total, estamos entre los cuatro mejores siendo nuestra temporada de ascenso a Liga Femenina. Tenemos dos partidos que disputar, el equipo es ambicioso y si estamos aquí es por algo, y hay que jugarlo y no dar nada por perdido. Sabemos que es un rival muy poderoso y eso es lo que nos tiene que motivar a intentar ganar aquí en casa o llevar una diferencia remontable.

Ainhoa López, jugadora del Barça CBS | Javi Ferrándiz

Os habéis ganado en pista jugar la próxima temporada competición europea. ¿Lo imaginabas a principio de temporada?

Como jugadora y para el club, es un sueño y un éxito. Entre nosotras hablábamos que el objetivo realista era el de la permanencia, pero el grupo es muy ambicioso y ya logramos jugar la Copa de la Reina aunque fuese inesperado para algunas personas. Conseguimos rehacernos de una mala racha y nos metimos en Playoffs, pasamos a semis... Al final no dejamos de creer y es un éxito. Se tendrán que valorar muchas cosas y es algo para la temporada que viene, pero estamos muy contentas.

¿Qué palabras tienes para Isaac Fernández, con el que has vivido cosas tan bonitas estas últimas temporadas? ¿Te gustaría verlo capitanear el proyecto europeo?

Éramos ya un bloque muy unido y consolidado en las últimas temporadas. Lo que hemos conseguido no lo hubiésemos logrado sin él, somos un equipo y ha hecho las cosas muy bien. Somos un equipo recién ascendido, había muchas cosas a gestionar. Para mí no hay ninguna duda de que tiene que ser él el que siga al frente del equipo, y aunque son decisiones que no me corresponden como jugadora, vamos de la mano y hay que confiar en este proyecto y seguir hacia adelante para seguir haciendo cosas bonitas.

Hablando de futuro, ¿te veremos de azulgrana la próxima temporada?

Si por mi fuera, la respuesta es clara y rotunda, sí. En un cambio de temporada todo puede pasar, pero yo soy muy feliz aquí, me encanta luchar, ganar y conseguir éxitos con estos colores, y espero poderlo hacer durante mucho más tiempo.