Ariadna Pujol: "Hemos recuperado nuestra identidad y estamos con ganas y confianza"

La exterior azulgrana espera poder aportar su experiencia en una eliminatoria planteada a "80 minutos" Pujol no cierra la puerta a seguir en el Barça CBS: "Estoy muy cómoda y tenemos que hablar de muchas cosas, ya se verá"

Ariadna Pujol (Mataró, 1995) y Barça CBS unieron sus caminos el pasado febrero, en un movimiento que servía para reforzar una plantilla azulgrana que perdía a Itziar Llobet, de baja por embarazo, y que necesitaba apuntalar el equipo con algún refuerzo de cara a afrontar con las mayores garantías el tramo final de curso.

Pese a su juventud, Pujol llegaba al club azulgrana tras desvincularse del Cadí La Seu, equipo en el que venía jugando desde 2017 y del que era capitana. Tras 172 partidos oficiales con el conjunto pirenaico, la jugadora decidió fichar por el equipo de Isaac Fernández para sumar un nuevo recurso a la batería exterior y recuperar sensaciones.

En la temporada de ascenso a la Liga Femenina Endesa, la sección femenina de baloncesto ha superado los objetivos iniciales de la temporada, y el curso en el que se debía certificar la permanencia, se cerrará con la participación tanto en la Copa de la Reina como en las eliminatorias por el título.

Pregunta ¿Cómo se ha llevado a cabo ese cambio de chip del equipo tras la disputa de la Copa de la Reina que os ha permitido la clasificación para el Playoff?

Respuesta: En una temporada hay altibajos. En la Copa nos focalizamos en hacer un buen partido y tener buenas sensaciones, y eso nos ayudó a afrontar los partidos que nos quedaban con muchas ganas y mucha ambición para conseguir el billete para el Playoff.

El equipo ha encajado de media solo 51 puntos en los últimos tres partidos de Liga. ¿Cómo se explica esta mejoría tan significativa en tan poco tiempo?

Teníamos que recuperar la identidad que ha llevado el equipo desde principio de temporada, con mucha ambición, ganas y mucha defensa. Lo hemos hecho y eso explica el éxito de los últimos tres partidos de fase regular.

¿Cómo llega el equipo a nivel físico y mental a esta eliminatoria contra Uni Girona?

A estas alturas de la temporada, todos los equipos están cansados. Muchas cargas, algunas lesiones que no se acaban de recuperar, y creo que no es excusa para poder jugar dos, cuatro o seis partidos más. Estamos con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible.

¿El hecho de haber derrotado ya esta temporada al Uni Girona os da ese extra de confianza de que avanzar a las 'semis' es un objetivo más que real?

Ya hemos jugado cuatro veces contra ellas y se han ganado tres partidos. Eso nos ayuda a tener más confianza, y creo que ellas deben tener ese punto de motivación para no relajarse y afrontar el partido con la máxima concentración.

Ariadna Pujol, lista para disputar el Playoff de la Liga Femenina Endesa con el Barça CBS | Valentí Enrich

Tú que ya has jugado contra ellas esta temporada con La Seu, ¿por donde crees que se le puede hacer daño a Girona?

Recuerdo que hicimos un buen partido contra ellas y a falta de tres minutos íbamos empatadas. Un derbi siempre es muy emocionante y nos tocará dar la cara aunque seamos el equipo pequeño. Tenemos la misión de intentar frenar a sus mejores jugadoras y sobre todo estar acertadas en ataque, solo con una buena defensa no nos bastará contra todo un Girona.

¿Cómo se encara un Playoff tan particular como este, con un partido de ida y otro de vuelta?

Hay que pensar que es una eliminatoria a 80 minutos. Por mucho que puedas ir 10 puntos por debajo en el marcador al descanso del primer encuentro, todavía quedan otros 60 y no nos tenemos que dar por vencidas ni dejarnos ir.

¿Qué balance haces hasta el momento de tu paso por el Barça CBS?

Muy positivo. Desde el primer momento en el que llegué, tanto staff como jugadoras me han acogido muy fácil, y no lo puedo valorar de otra manera que no sea súper positiva.

Ariadna Pujol, jugadora del Barça CBS, atiende a SPORT | Valentí Enrich

Llegaste a mitad de temporada desde La Seu y el Barça ya estaba haciendo un gran curso, pero ¿imaginabas lograr la clasificación para el Playoff?

Yo confiaba en que sí que lo íbamos a lograr. Teníamos partidos contra rivales directos que nos daban esa oportunidad de clasificarnos. Antes de mi llegada estaban haciendo un muy buen trabajo, así que encantada de poder disputar los partidos por el título.

Cadi La Seu se enfrenta a Avenida en otra serie de cuartos. ¿Cómo ves a tu ex equipo y qué opciones tienen?

Mis antiguas compañeras han hecho un gran final de temporada, y aunque han perdido los dos últimos encuentros, afrontan este Playoff con mucha ambición y creo que a Avenida, en La Seu, se puede conseguir un resultado favorable e intentar rendir al máximo en Salamanca.

Tras rescindir contrato con La Seu, firmaste con el Barça CBS hasta final de temporada. ¿Te veremos de azulgrana el próximo año?

Ya se verá. Se tiene que hablar muchas cosas. He estado cómoda e integrada con las jugadoras y habrá que verlo.