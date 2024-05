Abrines: "Nos hemos dejado la piel... hoy es una mierda"

El Barça ha caído derrotado este miércoles en el Palau por 59-63 ante Olympiacos en una derrota traumática que deja a los azulgranas fuera de la Final Four de la Euroliga después de tres participaciones consecutivas en el fin de semana que sirve para decidir el campeón.

Àlex Abrines era la más viva imagen de la desazón. El balear no se esconde nunca, ni dentro ni fuera de la pista. "Por mucho que diga ahora lo que sea, los culés quieren hechos. No hemos podido darles la victoria. Olympiacos es un gran rival y ha merecido estar en la final. Nos hemos dejado la piel y ahora puedo vender la moto de que iremos a por todas y la afición lo sabe, pero hoy es una mierda", explicó el alero azulgrana.

"Duele más porque es en casa, porque lo hemos intentado y porque en según qué momentos, cuando estamos en El Pireo la balanza tira para un lado y aquí ha tirado también para el lado visitante. Eso nos ha dolido y nos ha hecho encajar un par de parciales malos. Duele mucho. Podríamos haber jugado mejor, pero en diferentes momentos también nos podrían haber dejado jugar", se quejó como ya ha hecho otras veces en este sentido.

"Quiero dar las gracias a la afición y lo siento por ellos, porque han estado de 10. Desde el salto inicial ya había pitos, han presionado muchísimo, nos han animado cuando tenían que animar y lo siento, porque no hemos podido darles la victoria. Nos hemos dejado la piel, no sé si todo el mundo pensará eso, pero que lo tengan claro. Y lo seguiremos haciendo", insistió Abrines.

Willy Hernangómez estaba muy decepcionado / FCB

A modo de análisis, el '21' blaugrana considera que a su equipo le faltó "un poco de acierto y no cometer varios errores seguidos, porque hemos controlado muy bien el tempo del partido y dos o tres errores seguidos en el último cuarto les llevó a meter pequeños parciales. Ahí se fueron por siete u ocho y ya estábamos fuera".

Por su parte, Willy Hernangómez estaba tan decepcionado que no era capaz de mirar más allá. "Ahora no te puedo decir nada más que lo frustrado y lo cabreado que estoy por dentro por no haber conseguido estar en la Final Four. Mañana (por el jueves) pensaremos más adelante, será un nuevo día y centraremos el foco, pero ahora mismo es un trago amargo", comentó el madrileño.

"El equipo ha dado todo lo que tenía, pero no ha sido suficiente. Olympiacos ha jugado mejor más tiempo que nosotros durante los 40 minutos. La verdad es que estoy muy triste por no haber conseguido uno de los objetivos de la temporada", añadió el exjugador de la NBA.