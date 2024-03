Willy Hernangómez: "Me gustaría tener un rol más importante en el Barça"

El pasado verano, Willy Hernangómez fue la gran apuesta del Barça de baloncesto para esta temporada, tras acometer su fichaje para las próximas tres campañas. Un fichaje mediático, el de un jugador que cerraba su etapa en la NBA y que regresaba a Europa, a razón de más de dos millones de euros netos por temporada, en unas cifras facilitadas por 'Eurohoops', y que debía reforzar las aspiraciones de un proyecto renovado, pero confeccionado para luchar por títulos desde el principio.

El pívot madrileño está siendo una referencia en ataque para Roger Grimau. Con tres cuartos de la temporada prácticamente disputados, Willy es el máximo anotador del Barça en ACB, con una media de 13,8 puntos por encuentro, y en Euroliga está en 11,3 tantos por duelo, superado por los 12,6 de Nico Laprovittola y los 12,9 de Jan Vesely, con quien comparte posición en el '5'.

Esa faceta ofensiva, en la que Willy es uno de los mejores interiores en la competición, choca, en algunas ocasiones, por el nivel defensivo que exhibe el pívot, y que hace que Grimau, hasta el momento, haya apostado en la gran mayoría de partidos por el interior checo en los momentos decisivos de los partidos.

Willy se reivindica

Antes de disputar el trascendental partido de este jueves (20:30h CET) ante el Bayern, Willy Hernangómez ha pasado por 'Rac 1' para repasar la actualidad del equipo, así como hablar de sus sensaciones individuales y la temporada que está llevando a cabo, en su vuelta al viejo continente.

Willy Hernangómez, celebrando un triple con el Barça / EFE

Descontento con los minutos

El '14' azulgrana, que ha desvelado que "se encuentra mejor de lo que pensaba" y que "está muy a gusto en el Barça", pero también se ha reivindicado, y en sus declaraciones, ha dejado claro que no está contento con los minutos con los que cuenta en la actualidad, y que afectan a las prestaciones que le puede dar al equipo con su presencia en cancha.

Las palabras del jugador sobre su presencia en el equipo

"A nivel de equipo se toman las decisiones que son mejores para el equipo, otra cosa es que sean mejor o peor, pero hay que respetarlas y siempre he sido un jugador de equipo. Ahora, como jugador, creo que en el momento en el que estoy, me gustaría, por supuesto, tener un rol más grande e importante, solo ha habido un partido en el que he jugado más de 30 minutos. Esa responsabilidad hay que ganársela y me la quiero ganar. En 15 o 20 minutos es muy difícil hacer muchas cosas y poder ayudar al equipo, y esa responsabilidad creo que me llegará. También es verdad que tengo un compañero, como Jan Vesely, que es muy bueno y con mucha experiencia, y soy una esponja a su lado del que intento aprender", ha expresado Hernangómez.

En 15 o 20 minutos es muy difícil hacer muchas cosas y poder ayudar al equipo Willy Hernangómez

Willy Hernangómez, en el partido de Euroliga ante el Real Madrid / Javi Ferrándiz

'Recado' a sus críticos

Willy, que también ha hablado sobre su adaptación en defensa al baloncesto europeo, también ha querido mandar un recado a sus retractores, reivindicando la faena hecha en lo que va de temporada: "La gente tiene muchas opiniones y todas son respetables. Soy el primero que quiere mejorar, y si me sale una mala defensa no es porque quiera hacerla mal, lo intento hacer lo mejor posible, y trataré de hacerlo mejor la próxima vez, y a aprender y acostumbrarme a unas ligas y normas diferentes a las que he estado jugando ocho años en mi vida. También creo que hay mucho sabio y mucho inteligente que, o le gustaría jugar en mi posición o ser entrenador, pero desde un sofá de casa se ve todo mejor". Sin pelos en la lengua.

Lo cierto es que el Barça necesita la mejor versión de Willy para afrontar con la mayor de las garantías este tramo decisivo de la temporada, en el que Euroliga y Liga Endesa están en juegos. Y con ese discurso, Hernangómez deja claro que está listo para sumar y ofrecer incluso un mejor rendimiento al exhibido hasta el momento.