Guardiola: "Debería haber dos Balones de Oro, uno para Messi y otro para los demás"

El año se acerca a su final de manera inexorable y eso significa que el eterno debate del Balón de Oro cobra de nuevo vigencia, si es que la llega a perder durante los doce meses.

Pep Guardiola se ha pronunciado al respecto en su comparecencia previa al encuentro de Premier ante el Brighton. El catalán ha señalado que "tendría que haber dos premios, uno para Messi y otro para el resto".

El entrenador del Manchester City recordó que "nosotros ganamos el triplete y Erling Haaland marcó 50 goles. Pero la peor temporada de Messi es la mejor de cualquier otro jugador. Ambos merecen el Balón de Oro. Quiero que lo gane Erling por lo que logramos, pero Argentina ganó el Mundial".

En relación al próximo rival, el Brighton & Hove Albion de De Zerbi, el de Santpedor indicó que "no jugamos de manera similar al Brighton. Ellos juegan de una manera única. Hay algunos patrones en común: la agresividad sin el balón, la presión alta, querer la pelota. Pero lo que ellos hacen lo hacen de una manera única".

En cuanto al estado de su plantel, Guardiola comentó que "todos están bien con la excepción de Kevin de Bruyne. No sé cuando podrá estar de vuelta".

En las últimas fechas se habla y mucho de Roberto de Zerbi, técnico de las 'Gaviotas', como posible sucesor de Pep en el City: "Es un hombre al que admiro porque no le importa a qué equipo se enfrenta, siempre juega a su manera. De Zerbi llegó desde Italia, donde su forma de jugar se puede considerar contracultural".

"Ya lo fue al frente del Sassuolo y daba igual si jugaba en San Siro o en Turín. Cuando estaba en el Shakhtar, el Shakhtar tenía que ganar, y en el Brighton hace lo mismo. Me gusta ver a sus equipos, y su éxito no me sorprende. Incluso cuando perdieron por 6-1 ante el Aston Villa. No importa, mantuvieron su estilo. Será una de las pruebas más duras para nosotros", dijo.

Para Guardiola, "las cosas simples las hacen a la perfección, y luego tienen jugadores excepcionales, por supuesto, pero siento que con De Zerbi son mejores".

El míster de los 'cityzens' señaló que "poder contar de nuevo con Rodrigo es muy importante. Aprenderá de su expulsión. Hubo un par de faltas previas a Rodri que el árbitro no señaló, y no aplicó la misma regla. Si lo hubiese hecho él no habría sido expulsado. Pero luego tiene que aprender a manejar sus emociones, a levantarse e irse en ese tipo de situaciones. Estoy seguro de que lo ha aprendido".

Sobre la aparición de Stones en los encuentros de Inglaterra recién salido de su lesión, Guardiola comentó que "estábamos preocupados. Hablamos con Gareth Southgate, con quien tenemos una gran relación. Nos preocupaba que Stones no hubiera jugado un minuto en dos meses y luego jugase con su selección. Es muy importante para nosotros y no pudimos contar con él".

"Nos alegra que contase con minutos en los encuentros de Inglaterra, pero ¿qué pasa si se lesiona? Jugó unos minutos y luego salió. A los futbolistas les encanta jugar con su selección, nunca les digo que no vayan, pero nos preocupa cuando uno juega unos pocos minutos. Por suerte todo fue bien y Stones está listo para los próximos partidos", concluyó el exblaugrana.