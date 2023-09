Al-Khelaifi pide el Balón de Oro para Mbappé

El máximo dirigente del PSG pidió el Balón de Oro para Mbappé Mostró su afinidad por Luis Enrique y por el juego desplegado por el equipo

El PSG no ha empezado demasiado bien su andadura en la competición doméstica y de los 15 puntos posibles ha sacado solo 8. Pese a estas dudas, sacaron un buen resultado en el primer partido de la Fase de Grupos de la Champions League con un 2-0 al Borussia Dortmund en el Parque de Los Príncipes.

El partido en que Mbappé brilló y de esto ha aprovechado Al-Khelaifi para mostrar su 'amor' al buque insignia del PSG, tras otro verano movido con futuro del jugador, que no renovó y ahora se encuentra en su último año de contrato con club parisino.

Pese a la ruptura muy clara y evidente de este verano entre el club y Mbappé, Al-Khelaifi en declaraciones a los medios locales de París ha pedido el Balón de Oro para el atacante de la Selección Francesa: "Tenemos al mejor jugador del mundo (Mbappé) y, en mi opinión, merece el Balón de Oro. Los problemas que tuvimos se quedaron en familia y Kylian hace parte de esa familia. Estoy orgulloso de lo que hace, y de lo que hace todo el equipo", explicó restando importancia a los esdevenimientos de este verano.

Mbappé forzó una vez más su salida y volvió a ganar el pulso al PSG, que lo dejó sin viajar a la gira de pretemporada y amenazó al jugador con la grada si no se decidía por renovar. En una de sus intenciones de que el jugador decidiera renovar o salir traspasado por una cifra económica importante, el máximo dirigente del club lanzó una 'amenaza' al jugador en el pasado julio: "No vamos a permitir que el mejor jugador del mundo salga libre". Por el momento, ha empezado una nueva temporada en la que termina contrato y legalmente, si aún no ha renovado el 1 de enero de 2024, será libre para negociar con cualquier club para firmar un nuevo contrato que lo vincule a partir del 1 de julio. En un intento de volver a que el jugador siga en el PSG, el qatarí ha lanzado más flores a su 'estrella' del proyecto: "era y sigue siendo un jugador increíble". Por ahora, el Real Madrid se resiste a fichar a Mbappé, en su enésimo intento el verano pasado.

Sobre Luis Enrique, el jeque qatarí solo ha tenido buenas palabras, pese a las dudas que ha sembrado en este inicio de Ligue 1, para Al-Khelaifi estan construyendo "un equipo que realmente juega como tal" y se marcó como meta crear las condiciones para que "los jugadores tengan placer de jugar".