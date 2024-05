Kipchoge, hundido tras las acusaciones por la muerte de Kiptum: "No confío en nadie"

El legendario Eliud Kipchoge se encuentra inmerso en plena preparación para los Juegos Olímpicos de París, donde aspira a agrandar su leyenda con una nueva medalla de oro en la maratón. Un metal que lo haría entrar en la historia siendo el primer maratoniano que consigue tres triunfos seguidos en unas olimpiadas.

Pero su preparación en Kenia ha estado salpicada por las acusaciones sobre su posible implicación en la muerte en un accidente de coche de su compatriota Kelvin Kiptum el pasado mes de enero. Según explico Kipchoge en una profunda entrevista a la 'BBC Sport Africa' llegó a temer por su vida y la de su familia.

“Lo que ocurrió ha hecho que no confíe en nadie, ni en mi propia sombra. Todo el mundo en todas redes sociales estaba diciendo que Eliud estaba involucrado en la muerte de este chico”, confesó el keninano, asegurando que recibió amenazas muy serias. "Me daba mucho miedo que mis hijos fueran a la escuela y volvieran. A veces van en bicicleta, pero tuvimos que impedírselo porque nunca se sabe lo que pasará. Empezamos a dejarlos y recogerlos por la noche”, explicó, intentanto contener las lágrimas. "Mi hija estaba en un internado, eso fue positivo porque no tenía acceso en lo que respecta a las redes sociales, pero es difícil para mis hijos escuchar 'Tu papá ha matado a alguien'", añadió.

Uno de los peores momentos para Kipchoge fue en el que habló con su madre. "Ella me dijo 'Solo cuídate' y 'Han estado pasando muchas cosas'". Vengo de una zona muy local. Y con la edad de mi madre, realmente me di cuenta de que las redes sociales pueden llegar a cualquier parte. Pero ella me animó", apuntó.

De hecho, el plusmarquista africano, aunque decidió no cerrar sus cuentas en redes sociales ("si elimino mis cuentas, es que estoy escondiendo algo"), prefirió no hacer publicaciones en ese período para evitar dar vida a los rumores.

El maratoniano recordó lo doloroso que fue para él darse cuenta de "que incluso mi propia gente, algunos de mis compañeros de entrenamiento, con los que tengo contacto, desconfiaba. Pero aprendí que la amistad no puede ser para siempre". "Perdí al 90% de mis amigos”, aseguró.