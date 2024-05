"En Ferrari odiábamos a Vettel"

El rumbo de Sebastian Vettel cambió por completo. Tras años de lucha intensa en Red Bull, el alemán se incorporó a Ferrari y se ganó la estima de la escudería italiana con el paso del tiempo. Pero, antes de incorporarse a su nuevo equipo, la valoración que tenían de él no era del todo cariñosa.

Pese a no ganar ningún mundial con la escudería de Maranello, en Ferrari guardan un buen recuerdo de Sebastian Vettel. Ruth Buscombe, quien fuera jefa de estrategia de la marca de Ferrari, ha detallado la impresión que tenían del piloto antes de su incorporación. En el podcast 'The Fast and The Curious', ha reconocido que no soportaban su mítica celebración: "Él y el dedo eran lo peor. Era demasiado bueno. Era el rival definitivo, pero en Ferrari odiábamos a ese hombre", explica.

"Estábamos muy emocionados"

Pero, una vez se incorporó a Ferrari, en la escudería cambiaron de opinión respecto al piloto. Buscombe reconoce que sus impresiones no eran acertadas y erraron en los prejuicios hacia Vettel: "Estábamos muy emocionados por el hecho de que se uniera a Ferrari. Poco sabía en ese momento que se convertiría en una especie de persona importante en mi vida, y en mi amigo. Además, da muy buenos consejos sobre la vida y mete bocadillos de más en el avión, que es lo que quieres en un ser humano. Pero sí, fue realmente especial", explica Buscombe.

Vettel se divirtió pilotando el Hypercar de Porsche para Le Mans / Porsche Motorsport

De ser odiado a ser un gran amigo. Ese es el cambio de opinión que tuvo la ingeniera con el piloto. Buscombe reconoce que estaba equivocada y que, aquella persona a la que 'odiaba', pasó a ser un hombre muy importante en su vida: "No puedo decir suficientes cosas buenas de Seb, como ser humano, como piloto. No podía imaginarme 10 años después de conocerle que haya anunciado su retirada", concluye.