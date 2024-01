Portazo del Celtic al Atlético por O'Riley: "La oferta no está ni remotamente cerca de su valor"

El Celtic de Glasgow ha rechazado la oferta del Atlético de Madrid por Matt O'Riley y ha confirmado que el jugador no está en venta. El centrocampista danés era pretendido por el club madrileño, que ofreció llevarse cedido a O'Riley hasta final de temporada con una opción de compra.

"Sí, hubo eso, pero Matt es un futbolista que no queremos perder. No se va a ir a ningún lado en enero. Ha sido un jugador brillante", dijo este jueves en rueda de prensa Brendan Rodgers, técnico del Celtic.

"Es un buen aviso de lo que este club puede hacer por un jugador. Ha sido internacional, el Atlético de Madrid es un gran club europeo, pero es una parte importante de lo que estamos haciendo aquí. Es alguien que estará aquí para la segunda parte de la temporada", señaló.

"No queremos venderle y no tenemos necesidad de hacerlo. Tenemos una valoración del jugador y lo que ha llegado por él no está remotamente cerca de su valor y de la calidad que tiene", explicó.

O'Riley ha sido el mejor jugador de lo que va de temporada del Celtic, con diez goles y doce asistencias.