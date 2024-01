Van Bommel: "¿25 millones? Una ganga; Vermereen es un talento natural"

Mark Van Bommel ya asumió este miércoles el inminente traspaso del jovencísimo Arthur Vermereen al Atlético de Madrid, y consideró que la cifra de la venta de 25 millones de euros "es una ganga" porque "es un talento natural", además de lamentar su marcha del club.

"(El traspaso) aún no está completamente finalizado", advirtió el técnico al término del duelo de los cuartos de final de la Copa de Bélgica contra el OH Leuven, ganado por 2-3 sin participación del centrocampista, que viajó con el resto del equipo, pero se quedó fuera de la convocatoria por orden del club para no poner en riesgo su traspaso al conjunto rojiblanco.

Al final del encuentro, el Vermeeren se despidió de su afición, y se fotografió con ellos. Mientras que a lo largo del día de hoy, el Atlético y los agentes del jugador continuarán con las negociaciones para completar su fichaje.

Si todo queda resuelto en las conversaciones de hoy, mañana podría llegar a Madrid un futbolista por el que hay más clubes interesados en su fichaje.

"Arthur es un jugador de primer nivel, podremos verlo en unos años. Valdrá mucho más cuando haya jugado varios partidos con el Atlético de Madrid", valoró Van Bommel, en declaraciones recogidas por el diario 'Nieuwsblad' al término del encuentro con el Leuven.

"Elija el club que elija, su elección será la mejor. Fue un placer trabajar con un talento tan natural. Es una pena que se vaya. Pero es la ley del fútbol. Los grandes equipos quitan jugadores a los clubes pequeños", añadió.