Pimero fue Cerezo y ahora Giménez: el central se 'despide' de Joao

José María Giménez siempre habla claro. Y también lo hizo en una entrevista para Deportes COPE donde no se dejó nada en el tintero. El central del Atlético de Madrid respondió sin pelos en la lengua a todos los temas por los que fue preguntado, incluso sobre su 'pique' con Joao Félix.

Días atrás Enrique Cerezo dio por hecho el fichaje de Joao Félix por el FC Barcelona. El presidente del Atlético consideró que "lo normal es que se quiera quedar allí", añadiendo que "el Barcelona lo quiere y él quiere, pues todos tan contentos".

El último en pronunciarse sobre el futuro del delantero luso fue su excompañero José María Giménez, al que le preguntaron por un supuesto 'pique' entre ambos cuando el Atlético se enfrentó al Barcelona. El uruguayo quiso desmentir cualquier rumor de enfrentamiento deseándole lo mejor: “Fuera de la cancha no va a haber 'pique' nunca con Joao. Lo apreciamos mucho y sabe que lo quiero mucho y si le va bien me alegro”.

Joao Félix junto a José María Giménez en el Atlético de Madrid / EFE

Además, el central remarcó que le desea lo mejor añadiendo que "si lo mejor para él es no venir al Atlético y no quedarse aquí, qué tenga mucha suerte en su carrera". "Él como compañero siempre tuvo respeto y eso es lo que queda”, comentó.

LESIONES

José María Giménez es un jugador que no ha tenido mucha suerte en lo físico. El pasado febrero, el central sumó su lesión número 31, sobre lo que dijo: "No te voy a mentir, cada lesión cuando sucede termina afectando. La continuidad es lo más importante para el jugador de fútbol y cuando la he conseguido tener me veo y se lo que soy.".

Sobre ello también quiso mandar un mensaje de optimismo. "Al final hago todo para estar bien y dentro de la cancha no siento miedo. Allí no se lo que es el miedo. Me vas a ver caer mil veces más, puede ser, pero me vas a ver levantarme mil y una veces más", expresó el uruguayo.

CHAMPIONS

La clasificación del conjunto rojiblanco para disputar la máxima competición europea el curso que viene todavía no está asegura. Giménez tiene claro que "tenemos que clasificar como sea" porque "es lo más importante para el club y para nosotros". De la misma manera, el central aseguró que si no es así "es un fracaso".

"Para nosotros es un fracaso sobre todo por la calidad y clase de jugadores que tenemos y nuestro estatus. Aquí hay jugadores que son campeones del mundo, hay mucha experiencia, muchos jugadores de selecciones", comentaba Giménez. "Estamos preparados para clasificarnos para la próxima Champions y si no lo logramos es un fracaso del equipo. Lo veo así, personalmente. A lo mejor otro lo interpreta de otra manera, pero el objetivo del club cuando empieza la nueva temporada es clasificarse para la Champions si no lo logras es un fracaso", expuso.

Sobre ganar la Champions, el internacional uruguayo aseguró que "es un sueño, no una obsesión". Y sobre el sueño de jugar de nuevo a una final ante el Real Madrid, Giménez se sinceró: "En mi sueño interno sueño con jugar la final de la Champions. Solo el destino lo sabrá, pero si hay que jugarla se jugará".