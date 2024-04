Saúl vuelve a sonreír

Este lunes se enfrentaban Villarreal y Atlético en el duelo que cerraba la jornada 30 de LaLiga. Los tres puntos que logró el Atlético hicieron que los colchoneros volvieran a las posiciones de Champions, tras la derrota del Athletic en el Bernabéu. El encuentro tuvo un héroe inesperado: Saúl Ñíguez.

Saúl fue el encargado de darle los tres puntos al Atlético. En el minuto 87, el jugador ilicitano puso el 1-2 final tras una buena combinación entre Correa y Azpilicueta. Saúl recibió el balón y se vistió de '9' para que, con un toque sutil, lograra batir a Jørgensen.

El mediocampista no está pasando por un buen momento. Tras abandonar el Atlético hace dos campañas y salir cedido al Chelsea, cogió el billete de vuelta a Madrid tras no tener el protagonismo que él esperaba. Pero su regreso a la capital española no ha sido bueno. El ilicitano no ha mostrado el nivel que acostumbró a los aficionados colchoneros en su pasada época en el club. Su correcto arranque de temporada hizo que se generara una esperanza en Simeone, pero de nuevo bajó su nivel y perdió cualquier oportunidad de ser titular.

Su mala situación deportiva hizo que no lo pasara bien a nivel mental. Hasta el punto que, después de que el Atlético lograra pasar a cuartos de Champions ante el Inter de Milán, Saúl, que falló uno de los lanzamientos en la tanda de penaltis, reconoció en redes sociales que estaba pasando por un momento muy duro: "Es un momento de mierda para mí a nivel deportivo, y soy consciente. Exactamente, no sé qué es, pero lo único que me han enseñado es a seguir trabajando en las buenas y en las malas, hasta conseguir cambiar la situación."

Y así ha sido. Tras ser el elegido de Simeone desde el banquillo, el mediocampista salió como revulsivo para darle al Atlético una victoria lejos del Cívitas que no lograba desde el pasado 22 de enero en el estadio Nuevo Los Cármenes.

Confianza de Simeone

Pese al flojo nivel mostrado durante esta temporada y sin ser un fijo en el once inicial, el técnico argentino no ha perdido la confianza en Saúl. El mediocampista se encuentra en la mitad de la lista de los jugadores con más minutos disputados. Al finalizar el encuentro ante el Villarreal, Simeone se mostró feliz por él y remarcó que, pese a no estar en un buen momento, confía en sus servicios: "Todo lo que sea bueno para el futbolista es complementario para el equipo. Hoy entró bien, metió un golazo y ojalá que esto le dé la fortaleza para salir de la zona en la que se sentía. Le he puesto muchas veces porque creo en él y es un jugador importante", explicó el técnico.

El gol que le dio los tres puntos al Atlético puede ser el tanto que despeje mentalmente a Saúl. Es clave que el ilicitano esté listo para demostrar su mejor forma, en un final de temporada que se presenta de altos vuelos para el conjunto rojiblanco.