Malas noticias para el Atlético

El club colchonero pierde a dos de sus hombres que no podrán acompañar a su equipo en la gira de pretemporada por Corea del Sur José María Giménez fue el primero en hacer saltar las alarmas del Atlético con una una fisura en la tibia tras retirarse del entrenamiento matutino

El Atlético de Madrid no gana para disgustos. Esta vez son las lesiones las que persiguen al club rojiblanco con la baja de dos piezas importantes para el Diego Pablo Simeone. José María Giménez y Nahuel Molina no podrán viajar junto a Corea del Sur.

Ambos futbolistas se han lesionado durante los últimos entrenamientos en las instalaciones del Cerro del Espino, en Majadahonda. Giménez se ausentó en el tramo final de la sesión matutina de hoy y no participó en el partido por unas molestias en la pierna. Finalmente el central uruguayo se sometió a unas pruebas médicas que confirmaron la fisura en la tibia y podría llegar a estar hasta un mes de baja.

Por otro lado, Molina concluyó el entreno del pasado viernes con molestias, pero no ha sido hasta hoy que se ha confirmado una lesión en el sóleo. Al no saber si hay o no rotura, el tiempo de baja del lateral rojiblanco puede ser desde las dos semanas hasta los dos meses.

Tanto el internacional argentino como Giménez reibirán sesiones de fisioterapia y entrenamiento de readaptación pero, como consecuencia, no estarán en la convocatoria para la gira por Corea se anunciará esta tarde antes de viajar a Seúl a las 20.00 horas.

El conjunto colchonero empezará sus partidos amistosos de pretemporada el próximo jueves 27 de julio ante un combinado de Corea del Sur. El segundo duelo al que se enfrentará el Atlético será el domingo 30 de julio contra el vigente campeón de la Champions League, el Manchester City. Finalmente, los del 'Cholo' Simeone viajarán el 3 de agosto a Monterrey para para enfrentarse a la Real Sociedad y terminarán la gira Norteamericana en San Francisco, donde se enfrentarán al Sevilla el domingo 6 de agosto.